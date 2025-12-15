Tejeda, uno de los Pueblos Más Bonitos de España, se prepara para brillar con luz propia esta Navidad. La localidad grancanaria ha sido elegida por Ferrero Rocher como escenario de su campaña navideña, tras meses de votaciones y 17 pueblos candidatos.

El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, recibió la confirmación de la firma de bombones después de que el municipio de cumbre se impusiera a Fuente del Maestre, en Badajoz, en la final del concurso. Dentro de la campaña ‘Juntos Brillamos Más’, el espectacular alumbrado se estrenará este próximo miércoles y se espera que atraiga a miles de visitantes.

Desde hoy lunes, los operarios comenzarán a instalar el alumbrado que Ferrero Rocher regala cada Navidad a un municipio diferente. Tejeda sucede así a Ribadavia, en Ourense, ganador en 2024, marcando la primera vez que la campaña sale de la Península e incluye a las comunidades de Baleares y Canarias.

Según información de Canarias7, varias grúas de la firma ya se encuentran en Tejeda, listas para iniciar la instalación, y algunos operarios han pasado la noche en el pueblo para comenzar los trabajos. Los especialistas en iluminación visitaron previamente la localidad para planificar la disposición de luces en calles, plazas y edificios principales.

El alumbrado navideño, que permanecerá a disposición del Ayuntamiento de Tejeda, será gestionado por el municipio en cuanto a horarios y fechas de encendido durante 2026. El acto inaugural contará con la presencia del presentador habitual de la campaña, Jesús Vázquez.