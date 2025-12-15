El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha comparecido esta mañana para anunciar el adelanto de las elecciones autonómicas, fijadas para el próximo 8 de febrero. La decisión llega después de que fracasaran las negociaciones con Vox para aprobar los presupuestos de la comunidad.

Azcón ha señalado que, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que permita la estabilidad política y financiera de Aragón, la convocatoria anticipada de elecciones es “la vía más responsable para garantizar la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos”.

Mientras tanto, en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido una rueda de prensa en La Moncloa para hacer balance del curso político. Sánchez ha descartado tanto un adelanto electoral como una remodelación profunda del Ejecutivo, pese a la presión de sus socios y a un contexto complicado marcado por escándalos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE. Estas declaraciones se producen a una semana de las elecciones en Extremadura, consideradas un primer test del estado del principal partido del Gobierno.

Por otra parte, la exconsejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha comparecido hoy ante la comisión del Congreso que investiga la dana de octubre de 2024, que provocó la muerte de 230 personas, para aportar información sobre la gestión de la crisis.

El adelanto electoral en Aragón marca un nuevo capítulo en la política autonómica y nacional, evidenciando la tensión entre los partidos en varias comunidades y la creciente incertidumbre ante los próximos comicios.