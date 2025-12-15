El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido este martes sus dudas sobre cómo actuar ante los recientes casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE, y ha solicitado una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para analizar la situación.

“Como cualquier progresista, dudo frente a todo lo que está pasando. Estamos ante un dilema complicado: muchos no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero tampoco queremos seguir pasando vergüenza”, ha declarado Rufián antes de intervenir en la comisión sobre la tragedia de la dana en la Comunidad Valenciana. “Que los protagonistas son los mismos y las tramas se multiplican, sí, pero le pido al PSOE que deje de pensar que todo es una conspiración y que deje de dar pena con el ‘y tú más’. Las izquierdas no podemos sostenernos en eso”, añadió.

El dirigente de Esquerra ha insistido en la necesidad de un encuentro con Sánchez “más allá de ruedas de prensa, grandes frases o vídeos de TikTok” para que el presidente explique sus planes para regenerar tanto al partido como al Gobierno. “Pedimos que se haga una reflexión: ¿aguantar esta situación evita que la derecha y la ultraderecha lleguen al poder, o solo contribuye a inflarlas para el futuro?”, se cuestionó.

Además, Rufián ha criticado a la formación de Yolanda Díaz, Sumar, por centrarse en quejas en lugar de proponer medidas concretas en el Consejo de Ministros: “Le pido a Sumar que se deje de quejar tanto y que plantee soluciones. Yo no estoy ahí”.