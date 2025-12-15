El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, cargó este lunes con dureza contra la gestión del PSOE, señalando que la corrupción, los casos de acoso sexual y la crisis en vivienda están “llevando por delante al Gobierno”. Fernández, que también es secretario de Organización del partido de Ione Belarra, afirmó que si el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, considera que la situación es “insostenible”, debería abandonar la coalición.

“Tenemos un Gobierno que está muerto, al que la corrupción, el machismo y la falta de medidas en vivienda se lo ha llevado por delante. El deber de actuar corresponde al PSOE. Pero nada de lo que diga hoy Pedro Sánchez es creíble, porque todos los casos de acoso y machismo habían ocurrido hace meses y todo indica que el PSOE los ha estado ocultando. Esto es extremadamente grave. Y con los casos de corrupción ocurre lo mismo”, denunció Fernández.

El líder de Podemos criticó además la idea de una simple remodelación del Ejecutivo, asegurando que “no va a cambiar absolutamente nada” y que los problemas son de carácter estructural dentro del PSOE.

En paralelo, Podemos reiteró sus demandas sociales y políticas: la ampliación de la moratoria que impide los cortes de suministros y los desahucios para familias vulnerables, así como la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases militares de Rota y Morón.