Nueva York / Madrid, 19 de noviembre de 2026. — El cuadro «Castaños en flor» (Châtaigniers en fleurs), pintado por Vincent van Gogh en 1890, ha alcanzado un nuevo récord de cotización para el artista neerlandés al rematarse por 190,4 millones de dólares —unos 173,5 millones de euros— en una subasta celebrada por Sotheby’s en Nueva York, según informa Europa Press.

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La venta convierte además a esta obra en el paisaje más caro de la historia y se sitúa entre los mayores remates alcanzados jamás en el mercado del arte, tras una puja disputada durante veinte minutos entre seis postores.

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Claves de la subasta histórica

Récord para Van Gogh: Con un precio de martillo equivalente a 173,5 millones de euros ( 190,43 millones de dólares ), la obra supera el máximo previo del pintor en subasta y se consolida como el paisaje más cotizado de todos los tiempos.

Con un precio de martillo equivalente a ( ), la obra supera el máximo previo del pintor en subasta y se consolida como el paisaje más cotizado de todos los tiempos. Puja prolongada: Seis compradores compitieron en una puja que se extendió durante unos veinte minutos hasta cerrar la adjudicación en la sala neoyorquina de Sotheby’s.

Seis compradores compitieron en una puja que se extendió durante unos veinte minutos hasta cerrar la adjudicación en la sala neoyorquina de Sotheby’s. Obra de 1890 y procedencia: Pintado en 1890 en Auvers-sur-Oise (Francia), en los últimos meses de vida del artista, el lienzo formó parte de la colección privada de la familia argentina Blaquier-Arrieta (Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier) y permaneció alejado de la exhibición pública durante casi seis décadas.

El acuerdo sobre la reclamación vinculada a la época nazi

Reclamación previa: Antes de que se completara la venta, los herederos de la familia Fischer plantearon objeciones al sostener que la obra había sido vendida bajo presión en 1936 en Ámsterdam en el contexto de la persecución y el expolio de la época nazi.

Antes de que se completara la venta, los herederos de la familia plantearon objeciones al sostener que la obra había sido vendida bajo presión en 1936 en Ámsterdam en el contexto de la persecución y el expolio de la época nazi. Resolución pactada: De acuerdo con lo comunicado durante la sesión de subasta, los herederos de la familia vendedora (los Blaquier-Arrieta) y los herederos de los Fischer alcanzaron un acuerdo que permitió celebrar la puja con normalidad, sin que trascendieran los términos económicos o privados del pacto.

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