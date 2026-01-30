La bolsa española se prepara para cerrar el primer mes del año con un balance optimista que va más allá de la simple estadística. Con una revalorización cercana al 2%, el Ibex 35 no solo consolida la tendencia alcista iniciada en 2025, sino que activa un aforismo financiero que históricamente ha tenido una fiabilidad del 70%.

Desde que comenzó el siglo, en 21 de las últimas 30 ocasiones, el signo (positivo o negativo) con el que el selectivo nacional termina el mes de enero ha marcado el rumbo del conjunto del ejercicio. Este fenómeno, sumado a que el índice ha llegado a rozar los 18.000 puntos en momentos puntuales del mes, da un sólido respaldo a las previsiones alcistas de los analistas para lo que resta de 2026.

Wall Street y el «muro» de la Inteligencia Artificial

A pesar del buen tono nacional, el Ibex 35 se enfrenta a vientos en contra procedentes de EE. UU. Los mercados europeos observan con cautela cómo el Nasdaq 100 se ha topado con una resistencia horizontal infranqueable en los 26.180 puntos. Los máximos de octubre siguen actuando como un techo que impide, por ahora, desbloquear un nuevo tramo del rally tecnológico.

Expertos como Joan Cabrero señalan que, mientras no se supere este nivel en Wall Street, las bolsas europeas podrían experimentar una fase de consolidación. No obstante, el Ibex 35 mantiene su serie alcista sin romper los mínimos de la semana anterior (17.240 puntos), lo que sugiere que el escenario dominante sigue siendo de continuidad.

Agenda crítica: PIB, Inflación y Resultados Bancarios

Este viernes 30 de enero es una fecha marcada en rojo en el calendario macroeconómico. Los inversores centrarán su atención en varios frentes simultáneos:

• España: El INE publica a las 09:00 los datos del PIB del cuarto trimestre y el IPC provisional de enero. Además, CaixaBank presenta sus resultados anuales de 2025, un termómetro vital para el sector financiero.

• Europa: Se conocerán el PIB de Francia y la Eurozona, así como la tasa de desempleo en Alemania.

• EE. UU.: Se publicarán el Índice de Precios de Producción y los resultados de gigantes como Exxon y Chevron.

Materias primas y Geopolítica: Oro, Petróleo y la Fed

El mercado de materias primas vive su propio terremoto. El oro, tras ocho días de subidas y un avance del 20% en enero (niveles no vistos desde los años 80), ha comenzado una corrección técnica, situándose en los 5.431 dólares. Los analistas sugieren ahora entrar en el metal de forma escalonada para aprovechar las correcciones.

Por otro lado, el barril de Texas se ha disparado un 3,59% hasta los 65,50 dólares, impulsado por las tensiones entre EE. UU. e Irán. Mientras tanto, en Washington, Donald Trump ha aplazado a la semana que viene el nombramiento del próximo presidente de la Fed, con el nombre de Warsh ganando fuerza como un candidato más agresivo en la política de tipos de interés.