El dúo compuesto por el productor y la cantante gaditana se alza con la victoria en la quinta edición del certamen tras un ajustado duelo con Asha y Rosalinda Galán. Por primera vez en su historia, el festival se desvincula de Eurovisión y reparte 150.000 euros en premios.

La ciudad alicantina se ha vuelto a vestir de gala para vivir una de las citas musicales más esperadas del año: la gran final del Benidorm Fest 2026. El Palau d’Esports l’Illa acogió este sábado el recital de una quinta edición histórica marcada por el cambio de rumbo del certamen. Tras la decisión de RTVE de no participar en el Festival de Eurovisión debido a la presencia de Israel, el festival se ha reinventado como una plataforma de impulso internacional propia, repartiendo una cuantiosa dotación económica y premios de prestigio mundial.

Una victoria forjada en el voto popular

La noche terminó con Tony Grox & Lucycalys alzándose con la codiciada sirenita de oro. Pese a que el jurado profesional —cuyo peso representaba el 50% de la nota— otorgó su máxima puntuación a Asha (92 puntos), el apoyo masivo de la audiencia y del voto demoscópico inclinó la balanza a favor del dúo.

Con un total de 166 puntos, Tony Grox & Lucycalys se impusieron en una tabla final extremadamente ajustada:

• Tony Grox & Lucycalys: 166 puntos

• Asha: 144 puntos

• Rosalinda Galán: 140 puntos

• Izan Llunas: 139 puntos

El triunfo no solo les otorga el trofeo, sino también una dotación económica de 150.000 euros (100.000 para los intérpretes y 50.000 para los autores). Además, el dúo se llevó el premio Televisa Univisión, que les permitirá viajar a Estados Unidos para grabar un nuevo sencillo y realizar una gira promocional por Latinoamérica. Por su parte, Asha fue la otra gran triunfadora al recibir el premio Spotify, que la llevará a los estudios de Estocolmo para grabar un tema.

‘T AMARÉ’: La unión del flamenco y la electrónica

La propuesta ganadora, ‘T AMARÉ’, ha sido descrita como una fusión magistral de raíces flamencas y vanguardia electrónica. La puesta en escena, diseñada por Sergio Jaén, sorprendió por su minimalismo al integrar la mesa del DJ en la fuente de un patio andaluz.

Detrás de este éxito se encuentran dos perfiles con trayectorias sólidas:

• Tony Grox: Productor, compositor y DJ con experiencia internacional en Miami y Las Vegas. Su trabajo ha sido reconocido con nominaciones a los Latin Grammy y es el cerebro creativo tras el sonido del dúo.

• Lucycalys (Lucía Sánchez Manzorro): Cantante gaditana formada en teatro musical. Su voz potente y expresiva, que debutó en 2024 con el single ‘Ápeiron’, aporta la carga emocional y flamenca al proyecto.

«Los sueños se cumplen»

Durante la rueda de prensa posterior a la gala, los ganadores se mostraron visiblemente emocionados. «Cuando recibimos el premio de Univisión ya no esperábamos ganar», confesaba Tony ante los medios. Lucy, superada por la impresión, apenas pudo entonar durante la repetición de la canción ganadora, dejando que el público del Palau coreara el estribillo que ya apunta a convertirse en uno de los éxitos del año.

Melody, ganadora de la edición anterior, fue la encargada de entregarles el trofeo. La gala también contó con un emotivo homenaje a la historia del festival a través de las actuaciones de exconcursantes como Agoney, Daniela Blasco y Jorge González, reafirmando que, incluso sin Eurovisión, el Benidorm Fest sigue siendo el gran escaparate de la música española.