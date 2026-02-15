Consulte los números premiados en los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y el Sueldazo de la ONCE celebrados durante la jornada de ayer, coincidiendo con el día de San Valentín.

La jornada del sábado 14 de febrero de 2026 ha dejado una nueva lista de combinaciones ganadoras en los principales sorteos de azar que se celebran en España. Tanto la Primitiva como la Bonoloto y el Sueldazo de la ONCE han repartido fortuna entre los participantes que validaron sus boletos para esta fecha. A continuación, detallamos todos los números agraciados.

La Primitiva

En el sorteo de La Primitiva, la combinación ganadora ha estado compuesta por los números:

10, 12, 15, 19, 29 y 47

• Número complementario: 2

• Reintegro: 5

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE ha dejado un premio principal de 5.000 euros al mes durante veinte años, además de 300.000 euros al contado. El número premiado ha sido el 92359, con la serie 051. Aquellos cupones que tengan el mismo número pero distinta serie reciben un premio de 20.000 euros.

Asimismo, se han repartido cuatro premios adicionales de 24.000 euros anuales durante 10 años para los siguientes números y series:

• Número: 51969, Serie: 038

• Número: 47078, Serie: 033

• Número: 27308, Serie: 010

• Número: 17124, Serie: 016

Bonoloto

Por su parte, la combinación agraciada en el sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado ha sido la siguiente:

12, 18, 19, 23, 37 y 49

• Número complementario: 11

• Reintegro: 4

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. Se recuerda a los usuarios que la única lista oficial válida es la proporcionada por la entidad organizadora, Loterías y Apuestas del Estado.

