El conjunto londinense recibe este jueves en su estadio al Crystal Palace en un duelo correspondiente a la vigesimonovena jornada del campeonato inglés. Tras una temporada convulsa en la que coquetearon con el descenso, los «Spurs» afrontan el tramo final del curso bajo la dirección de Thomas Frank y con la mirada puesta en su próxima participación en la Champions League.

El Tottenham Hotspur vuelve a escena este jueves, 5 de marzo, para medir sus fuerzas ante el Crystal Palace. El encuentro, que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium, llega en un momento de reconstrucción para el club del norte de Londres. Después de una campaña 2024/2025 excepcionalmente difícil, en la que el equipo finalizó en la decimoséptima posición de la Premier League —siendo el último conjunto en certificar la permanencia—, la entidad vive una situación paradójica gracias a sus éxitos continentales.

Pese a su pobre rendimiento doméstico el pasado año, los pupilos ahora dirigidos por Thomas Frank disputarán la próxima edición de la Champions League. Este hito fue posible tras proclamarse campeones de la Europa League, derrotando en la final al Manchester United por un ajustado 1-0 merced a un solitario gol de Brennan Johnson. Con este impulso anímico, el Tottenham busca ahora mejorar sus prestaciones en la competición doméstica y escalar posiciones en la tabla.

Un derbi londinense bajo la batuta de Thomas Frank

El choque ante el Crystal Palace se presenta como una oportunidad idónea para que los «Spurs» hagan valer su condición de locales y consoliden el sistema de juego implantado por el técnico danés. Thomas Frank ha asumido el reto de dotar de estabilidad a un bloque que sufrió en exceso la temporada anterior y que ahora debe compaginar la exigencia de la Premier con el prestigio de ser vigente campeón europeo.

Por su parte, el Crystal Palace llega al feudo del Tottenham con la intención de pescar en río revuelto y aprovechar cualquier duda que presente la zaga local. El partido, correspondiente a la jornada 29, se perfila como un duelo de alta intensidad física, característico de los enfrentamientos entre equipos de la capital británica.

Horario y dónde ver el Tottenham – Crystal Palace en España

La jornada de fútbol inglés se podrá seguir de forma íntegra a través de las plataformas digitales habituales, permitiendo a los aficionados españoles disfrutar del directo en horario de máxima audiencia.