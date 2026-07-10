La selección dirigida por Luis de la Fuente se enfrenta al combinado belga tras su victoria ante Portugal, en un encuentro crucial que se podrá seguir en abierto y de forma online.

La selección española masculina de fútbol afronta este viernes 10 de julio una cita determinante en su trayectoria dentro del Mundial 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se mide a la selección de Bélgica en el partido correspondiente a los cuartos de final del torneo, un duelo en el que se encuentra en juego un billete directo para las semifinales del campeonato del mundo. Tras conseguir un triunfo frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la ronda de octavos de final, el conjunto nacional busca dar un nuevo paso hacia la consecución de su segunda estrella, consolidando su posición como una de las grandes favoritas para alzarse con el título mundialista.

España busca mantener su línea competitiva ante el obstáculo belga

El combinado nacional llega a esta eliminatoria de cuartos de final en su momento más óptimo desde el inicio de la competición. Tras un arranque en el que el bloque ha ido experimentando un crecimiento progresivo partido a partido, España dio un golpe de autoridad en el torneo al eliminar a Portugal en los octavos de final. Dicho pase se certificó gracias a un gol de Mikel Merino anotado en el tiempo añadido de la prórroga, una victoria que puso de manifiesto la solidez defensiva y la notable capacidad competitiva de la Roja en los momentos más determinantes. El objetivo del cuerpo técnico y de los futbolistas es prolongar este rendimiento para seguir avanzando rondas en el campeonato.

Bélgica se presenta como el último obstáculo en el camino de España antes de alcanzar las semifinales. La selección belga ha firmado un Mundial caracterizado por un alto nivel competitivo, logrando sacar adelante sus compromisos deportivos a pesar de no contar inicialmente con el cartel de favorita con el que partían otras grandes potencias del torneo. Aunque España asume la vitola de favorita debido al juego desplegado en su último enfrentamiento, el vestuario es consciente de que en una eliminatoria de cuartos de final cualquier error puede ser definitivo. Por ello, la Roja intentará imponer su estilo futbolístico desde los primeros compases del choque con el fin de evitar que el juego se iguale y acercarse así a su meta de conseguir el segundo Mundial de su historia.

Horario y retransmisión: Dónde ver el partido de fútbol en televisión y online

El encuentro internacional entre las selecciones de España y Bélgica se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00 horas (CEST). Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del choque en directo dispondrán de diferentes opciones tanto en televisión como a través de entornos digitales.

En el territorio español, el partido se podrá ver de forma gratuita y en abierto en televisión a través de La 1 de RTVE, mientras que en Cataluña la emisión se ofrecerá mediante el canal La 2. Asimismo, los usuarios que prefieran seguir el partido de forma online podrán hacerlo en directo a través de la plataforma oficial RTVE Play. Como alternativa de televisión de pago, la plataforma DAZN retransmitirá el encuentro a través de su aplicación y de sus canales temáticos, al haber adquirido los derechos de emisión de los 104 partidos que integran el Mundial 2026.