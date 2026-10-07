El inmueble, ubicado en la avenida Reyes Católicos de la localidad madrileña, fue envuelto por las llamas y tuvo que ser desalojado de urgencia por los servicios de emergencia sin registrar heridos

Un incendio en un bloque de viviendas de cuatro plantas, precedido por una deflagración en el interior de un inmueble, ha sobresaltado este miércoles a los vecinos de las inmediaciones de la avenida Reyes Católicos, a la altura del número 24, en el municipio de Valdemoro (Madrid). El suceso provocó un aparatoso fuego que envolvió rápidamente parte de la estructura del edificio, obligando a una inmediata y rápida intervención de los servicios de extinción y emergencia. Pese a la espectacularidad del siniestro y la virulencia del fuego, las autoridades no han informado de daños personales ni heridos.

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Las llamadas de alerta y la propagación de las llamas generaron momentos de gran inquietud en los alrededores de la urbanización afectada. Las imágenes del incendio resultaron especialmente impactantes, siendo el fuego claramente visible desde la carretera M-423 al envolver las plantas del inmueble. Según han confirmado las asistencias desplegadas en la zona, la vivienda en la que se originó la deflagración inicial se encontraba totalmente vacía en el momento en que se produjeron los hechos, lo que evitó males mayores.

La explosión en el primer piso, origen del fuego en el inmueble

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el origen del fuego se sitúa en una explosión previa registrada, por causas que por el momento se desconocen, en el primer piso del bloque residencial. La fuerza de la detonación derivó de forma inmediata en un foco ígneo que se extendió con celeridad por el resto de la vertical de la fachada y los espacios comunes del edificio.

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Explosión en #Valdemoro. Avenida Reyes Católicos, 24.



Trabajando en el lugar #SUMMA112 y #BomberosCM. No ha habido heridos tras la explosión.



Los #BomberosCM están apagando el incendio que se ha producido tras la explosión. #SUMMA112 ha atendido a varios perros con… pic.twitter.com/xZ1U1JmFjX — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 7, 2026

En relación con la ubicación exacta del suceso, un portavoz del Ayuntamiento de Valdemoro ha apuntado que el incidente ha tenido lugar en «la zona del hospital, toda una zona de nueva construcción». El desarrollo del fuego y la densa columna de humo generada obligaron a adoptar medidas preventivas inmediatas para garantizar la seguridad de los residentes de la urbanización y los bloques colindantes.

Desalojo del edificio y despliegue de los servicios de emergencia

Ante la gravedad de los hechos, hasta la avenida Reyes Católicos se desplazaron con máxima celeridad efectivos de la Policía Nacional, agentes de la Guardia Civil y Bomberos de la Comunidad de Madrid. El cuerpo regional de bomberos articuló un dispositivo compuesto por seis dotaciones, cuyos efectivos intervinieron de forma coordinada para combatir el fuego, controlar la propagación de las llamas hacia otras viviendas y proceder a su total extinción.

Explosión en una vivienda en Valdemoro, Madrid.



No tengo mas info. pic.twitter.com/di8cB941sp — Óscar. (@OscarBForestal) October 7, 2026

Como consecuencia directa de la detonación y de la acción posterior del fuego, el edificio ha sufrido daños materiales de consideración, concentrados principalmente en la planta superior e inferior al inmueble donde se desencadenó el foco inicial. Por motivos de seguridad y mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de extinción y ventilación, la totalidad del bloque de cuatro plantas tuvo que ser desalojada. La rápida actuación de los cuerpos de seguridad permitió completar la evacuación de forma ordenada y confirmar la ausencia de víctimas.