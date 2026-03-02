Consulte los números agraciados en el sorteo del EuroDreams de esta noche. La combinación ganadora de hoy lunes podría otorgar el premio mayor de 20.000 euros mensuales durante 30 años.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado hoy, lunes 2 de marzo de 2026, una nueva edición del EuroDreams, el sorteo de ámbito europeo que despierta el interés de miles de participantes. Este juego, que se lleva a cabo de forma recurrente cada lunes y jueves a las 21:00 horas, cuenta con la participación de diversos países, entre ellos España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.

Los números premiados en el sorteo de esta noche son los siguientes: 01, 08, 11, 14, 18 y 35. En cuanto al número adicional, conocido como ‘sueño’ (dream), el resultado extraído ha sido el 3.

Funcionamiento y mecánica del EuroDreams

El sistema de juego del EuroDreams destaca por su sencillez. Los participantes deben seleccionar seis números de una tabla compuesta por cifras del 1 al 40. Adicionalmente, es necesario elegir un número, denominado ‘sueño’, dentro de una tabla del 1 al 5. Esta combinación constituye la apuesta con la que el jugador opta a los diferentes premios establecidos por la organización.

Categorías de premios

El EuroDreams contempla un total de seis categorías de premios que varían en función de los aciertos obtenidos. En los niveles inferiores, el sorteo otorga el reintegro, que supone la devolución del importe apostado, cifrado en 2,50 euros. A partir de esta categoría inicial, las cuantías aumentan de forma progresiva con premios de 5, 40 y 120 euros.

Por otro lado, el sorteo pone en juego dos categorías de premios mayores de gran atractivo: un sueldo de 2.000 euros al mes durante cinco años, lo que representa un montante total de 120.000 euros, y el premio principal, valorado en 20.000 euros mensuales durante 30 años, alcanzando un importe total de 7.200.000 euros.

Se recuerda a los participantes que esta información tiene carácter meramente informativo. La única lista oficial y válida de resultados es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado. Asimismo, la organización no se responsabiliza de posibles errores u omisiones en la publicación de los números premiados.