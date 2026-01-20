Un tren de la línea R4 de Rodalies de Catalunya, que circulaba en dirección Manresa, ha descarrilado pasadas las 21:00 horas de este martes, 20 de enero, en el tramo comprendido entre las estaciones de Gelida y Martorell (Barcelona).

Los servicios de emergencia se han desplazado de inmediato a la zona del siniestro. Según las primeras informaciones, el accidente ha dejado varios heridos graves, entre los que se encontraría el maquinista del convoy. Afortunadamente, y a pesar de la aparatosidad del descarrilamiento, fuentes oficiales confirman que no hay víctimas mortales en este momento.

Estado de los heridos y servicios de emergencia

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Bomberos de la Generalitat trabajan en la evacuación de los pasajeros y en la estabilización de los afectados:

• Heridos graves: Se ha confirmado que el conductor y al menos otros pasajeros presentan lesiones de gravedad y están siendo trasladados a centros hospitalarios cercanos.

• Pasajeros afectados: El resto de los viajeros están siendo atendidos por crisis de ansiedad y contusiones leves.

• Operativo: Varias dotaciones de Mossos d’Esquadra y equipos de Protección Civil se han desplegado para coordinar el rescate en una zona de acceso complicado.

Afectación al servicio ferroviario

Debido al accidente, la circulación en la línea R4 se encuentra totalmente interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell.

• Adif y Renfe están trabajando en la activación de un servicio alternativo por carretera para los pasajeros afectados en otras estaciones de la línea.

• Se recomienda a los usuarios buscar rutas alternativas, ya que se espera que los trabajos para retirar el tren y reparar la infraestructura se prolonguen durante toda la madrugada.

Investigación en curso

Técnicos de Adif se han desplazado al lugar para iniciar la investigación sobre las causas del descarrilamiento. Este suceso ocurre en una jornada especialmente negra para el sector ferroviario en España, tras el grave accidente ocurrido este mismo domingo en Adamuz (Córdoba).