El Partido Popular ha asegurado que ha logrado frenar, al menos de forma provisional, la reducción de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) prevista por el Ministerio del Interior en Ceuta y Melilla, que contemplaba pasar de 50 a solo 15 agentes en cada ciudad.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la portavoz adjunta del PP en el Congreso y diputada por Melilla, Sofía Acedo, quien afirmó que su formación actuó como “altavoz de la preocupación” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante este posible recorte. Según explicó, trasladó esta inquietud al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en sede parlamentaria.

“No obtuve respuesta en ese momento, pero posteriormente nos llegaron informaciones indicando que, en principio, no se iba a producir ese recorte. Aun así, decidimos trasladar una pregunta por escrito al Ministerio, porque confiar en la palabra del Gobierno es un acto de fe”, manifestó Acedo. En dicha contestación, afirmó, Interior asegura que cualquier decisión se tomará “en función de las necesidades”, algo que, a su juicio, “con este Gobierno, ya no son las necesidades de los españoles”.

Pese al anuncio de la paralización, la diputada popular ha recalcado que mantendrán la cautela hasta recibir una confirmación por escrito más concreta, y advirtió de que realizarán un seguimiento para comprobar que las plantillas de las UIP se mantienen íntegras.

Apoyo a la actualización de las dietas de Policía y Guardia Civil

En otro orden de asuntos, Acedo valoró de manera positiva la reciente aprobación en el Congreso de una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el PP para actualizar las dietas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, congeladas desde 2005. La iniciativa salió adelante a pesar del voto en contra del PSOE y Sumar.

La parlamentaria calificó esta medida como “un acto de justicia”, señalando que permitirá a los agentes desempeñar su trabajo “con dignidad” y sin que la falta de actualización económica repercuta en la seguridad.

La proposición también contempla la creación de un protocolo ágil para garantizar que las dietas se abonen en el menor plazo posible tras la finalización del servicio, ya que —según denunció— actualmente muchos agentes se ven obligados a adelantar de su propio bolsillo los gastos generados durante las comisiones de servicio.

Críticas al Gobierno por la falta de un Plan Integral de Seguridad

Acedo también arremetió contra el Ejecutivo por lo que calificó como “desidia y desinterés” en la elaboración de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021. Según subrayó, dicho plan “debería estar ya en marcha en un país serio”.