El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) comenzará a comunicar de forma sistemática y mensual la base reguladora de la prestación por baja a las empresas, independientemente de quién realice el pago.

La Seguridad Social ha introducido una nueva modificación en la gestión de la incapacidad temporal que entra en vigor este martes 2 de diciembre, según lo publicado en el Boletín de Noticias RED n.º 11/2025 del pasado 26 de noviembre.

El cambio tiene como objetivo mejorar la gestión y la transparencia de las bajas laborales en España, un asunto de gran relevancia dado el aumento del absentismo. Según un informe de Randstad del primer trimestre de 2025, la tasa de absentismo repuntó hasta el 7%, afectando a más de 1,5 millones de trabajadores a diario, el nivel más alto desde 2022.

Comunicación de la base reguladora

La novedad principal se centra en la comunicación de la base reguladora (BR) de la prestación por incapacidad temporal (IT), que es la cantidad que reciben los trabajadores durante el periodo de baja.

A partir de hoy, 2 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) comenzará a comunicar la BR a través del Fichero INSS Empresas (FIE) y del Servicio FIER.

La medida implica que el INSS enviará esta información a las empresas «independientemente de la entidad responsable del pago de la prestación económica». Hasta la fecha, esta información solo se transmitía cuando el INSS era la entidad de cobertura de la contingencia correspondiente.

La BR de IT se calcula mensualmente, una vez que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) consolida las bases de cotización. Por ello, se prevé que se enviarán más registros de lo habitual a través del Fichero FIE alrededor de los días 12 o 13 de cada mes.

Gestión de discrepancias

En el apartado de «gestión de discrepancias» del boletín, se indica que, en caso de que exista algún desacuerdo entre la base reguladora informada por el INSS y la calculada por la empresa, esta «podrá realizar la consulta a través del aplicativo ACRASS«.

La publicación oficial aclara que esta modificación no implicará cambios en la estructura de segmentos y campos del mensaje FIE, y que las instrucciones técnicas para su correcta implementación estarán disponibles en la web de la Seguridad Social.

Este cambio se suma a otras modificaciones aprobadas por la Seguridad Social en los últimos meses, que buscan simplificar trámites, ajustar la duración máxima de la IT, reforzar el proceso de control y regular la reincorporación progresiva al puesto de trabajo.