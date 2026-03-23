El técnico del Ceuta lamenta la «actitud lamentable» en los goles finales pero garantiza una reacción inmediata para cerrar la temporada en lo más alto.

La AD Ceuta atraviesa su momento más delicado de la temporada tras encajar su tercera derrota consecutiva ante el CD Leganés (5-2). En una tarde de contrastes en Butarque, el conjunto caballa pasó de dominar el juego en la primera mitad a desmoronarse en una segunda parte marcada por errores impropios de la categoría.

A pesar del abultado marcador, José Juan Romero compareció ante los medios con un mensaje dual: una autocrítica feroz por la desconexión del equipo y una confianza inquebrantable en la capacidad de los suyos para revertir la situación.

De la superioridad al «caos» defensivo

El partido comenzó con un Ceuta mandón, fiel a su identidad y controlando los tiempos. Sin embargo, la falta de pegada volvió a penalizar a los visitantes, algo que el Leganés no perdonó.

«No podemos hacer un primer tiempo como estábamos haciendo, muy dominado, y que en el segundo tiempo nos ganen así. El tercer y cuarto gol vienen de dos faltas a favor nuestra, con una actitud y ejecución lamentable«, afirmó un Romero visiblemente molesto con la fragilidad tras el descanso.

El técnico fue tajante al señalar que, en esta categoría, no hay margen para las concesiones: «Si encima de que estamos por encima de nuestras posibilidades hacemos el tonto, pues le abrimos la autovía al rival».

Un mensaje de calma: «Hemos agotado el cupo de derrotas»

Pese al enfado por el desarrollo del encuentro, el entrenador sevillano quiso poner perspectiva a la situación clasificatoria. Con 44 puntos en el casillero, el Ceuta mantiene un colchón de seguridad que permite mirar el futuro con optimismo, aunque sin relajación.

Romero recordó que esta plantilla ya ha demostrado regularidad durante todo el curso y prometió un cambio de tendencia radical para los próximos encuentros:

Confianza total: «Ya hemos agotado el cupo de derrotas. Ahora vamos a pegar un arreón para volar en el tramo final. No tengo duda».

«Ya hemos agotado el cupo de derrotas. Ahora vamos a pegar un arreón para volar en el tramo final. No tengo duda». Fondo físico: Reconoció que el equipo llega justo de fuerzas, con futbolistas en su «tope absoluto» y bajas importantes por lesión.

Respeto máximo a la afición

Finalmente, José Juan Romero tuvo palabras para los cerca de 500 ceutíes que se desplazaron para apoyar al equipo. Lejos de caer en el tópico de pedir perdón, el técnico apeló al orgullo y al sentimiento del aficionado.

«Mi admiración y respeto, morimos con ellos. Los jugadores están dando mucho y somos unos privilegiados por la temporada que estamos haciendo», concluyó, instando a la parroquia caballa a seguir empujando en el Alfonso Murube.