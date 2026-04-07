El equipo de Sergio Scariolo visita el Pabellón de la Paz y de la Amistad en un duelo directo por el liderato de la fase regular, correspondiente a la jornada 36 de la competición europea.

El Real Madrid Basket afronta este martes, 7 de abril, una de las salidas más exigentes de la temporada en la Euroliga. El conjunto blanco se desplaza hasta El Pireo para medirse al Olympiacos, actual líder en solitario de la competición, en un choque que se antoja fundamental para definir las posiciones de privilegio de cara al playoff. Tras una trayectoria impecable en casa, el cuadro merengue busca mejorar sus registros como visitante para asaltar la cima de la clasificación.

Un duelo de altura por la zona alta

El Real Madrid llega a esta cita en tercera posición, con un balance de 22 victorias y 13 derrotas. El equipo dirigido por Sergio Scariolo aterriza en tierras griegas con sensaciones encontradas: reforzado tras su último triunfo en la Liga Endesa ante el Morabanc Andorra (97-90), pero con la necesidad de resarcirse tras la ajustada derrota europea sufrida en la pista del Baskonia (98-96).

El gran desafío para el club madrileño será trasladar su solvencia del Movistar Arena, donde ha ganado 17 de sus 18 encuentros, a los partidos fuera de casa. De visitante, el Real Madrid presenta un balance negativo (5 victorias y 12 derrotas), una estadística que deberá revertir ante el rival más en forma del torneo.

Olympiacos, un líder sólido

Por su parte, el Olympiacos defiende su condición de líder (23 triunfos y 12 derrotas) ante su afición. El conjunto heleno viene de certificar una importante victoria a domicilio frente al Lyon-Villeurbanne (74-82), en un partido donde volvió a brillar Aleksander Vezenkov con 23 puntos. Los griegos buscarán aprovechar la vulnerabilidad del Real Madrid lejos de su pabellón para consolidar su ventaja en la tabla.

El encuentro no es solo una batalla por los puntos, sino un termómetro competitivo entre dos candidatos firmes al título en esta recta final de la fase regular.

Horario y dónde ver el Olympiacos – Real Madrid Basket

El partido se celebra hoy, martes 7 de abril, en el Pabellón de la Paz y de la Amistad. A continuación, detallamos los horarios y canales de televisión para seguir el encuentro:

• Hora: 20:15 horas.

• Canales de TV: El choque se retransmitirá en directo a través de M+ Vamos (diales 8 y 50) y M+ #Vamos Bar (dial 304).

• Online: Disponible también a través de la plataforma Movistar+ Lite.