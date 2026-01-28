Comprueba los números premiados en los sorteos de la ONCE de hoy. La fortuna ha repartido suerte con el histórico Cupón Diario y el dinámico Super Once.

Este miércoles 28 de enero, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha vuelto a cumplir con su cita diaria con la ilusión. Desde sus humildes comienzos en 1939, el Cupón Diario ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de solidaridad y esperanza en toda España, repartiendo no solo premios en metálico, sino también «La Paga», uno de los galardones más deseados por los jugadores.

Por su parte, el Super Once sigue ganando adeptos gracias a su formato flexible, donde los participantes eligen cuántos números jugar para optar a diferentes escalas de premios.

Cupón Diario de la ONCE: Resultado de hoy

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de hoy, miércoles 28 de enero de 2026, es: 11733

• La Paga (Serie): 036

Premios principales: El número de cinco cifras otorga premios de 35.000 €, mientras que el acertante del número y la serie se lleva «La Paga»: 36.000 € al año durante 25 años.

Super Once: Combinación ganadora

En el sorteo del Super Once celebrado esta noche, la combinación de 20 números ganadores (sobre una matriz de 80) ha sido la siguiente:

02, 04, 05, 11, 14, 18, 19, 21, 27, 31, 40, 42, 46, 50, 58, 59, 63, 69, 79, 85

El Super Once ofrece hasta siete tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos (de 5 a 11), permitiendo ganar premios incluso si no se acierta ningún número en determinadas modalidades.

Un poco de historia y sorteos especiales

El sorteo de la ONCE nació bajo el nombre de «Cupón Pro-Ciegos» y su precio inicial era de apenas 10 céntimos para un número de tres cifras. Hoy en día, la oferta se ha diversificado para ofrecer premios mucho más cuantiosos:

• Lunes a Jueves: Cupón Diario (incluyendo La Paga).

• Viernes: El Cuponazo, con premios que dan un giro radical al fin de semana.

• Sábados y Domingos: El Sueldazo, pensado para garantizar la tranquilidad económica de los ganadores a largo plazo.

Nota informativa: Los resultados aquí publicados son de carácter informativo. La única lista oficial y vinculante es la publicada por la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda encarecidamente verificar los boletos en los puntos de venta autorizados.