La AEMET activa el aviso por fenómenos costeros en la ciudad autónoma, en un jueves marcado por los cielos cubiertos y un ligero descenso térmico.

Ceuta afronta este jueves 29 de enero de 2026 bajo condiciones meteorológicas adversas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido la alerta amarilla ante el riesgo de fenómenos costeros, lo que obligará a extremar las precauciones en el litoral y en las conexiones marítimas del Estrecho.

El escenario para hoy se presenta gris y húmedo. Tras un inicio de jornada con cielos muy nubosos y precipitaciones intermitentes, se espera que el escenario evolucione hacia una situación de cielos completamente cubiertos con lluvias que nos acompañarán hasta el final del día.

Previsiones de lluvia y viento

Las precipitaciones serán, en su mayoría, de carácter débil, pero constantes. Los registros previstos por la AEMET indican acumulaciones modestas pero repartidas:

• Madrugada: En torno a las 03:00 se esperan unos 0,4 litros por metro cuadrado.

• Tarde: Sobre las 16:00, las lluvias dejarán unos 0,3 litros adicionales.

En cuanto al viento, soplará de componente oeste, siendo el principal responsable de la agitación marítima que ha motivado la activación de la alerta amarilla. Se recomienda consultar el estado de las rotaciones de los ferris antes de desplazarse al puerto.

Temperaturas estables pero frescas

A pesar de la inestabilidad, los termómetros no experimentarán cambios bruscos respecto a los valores registrados ayer miércoles.

• Máximas: El mercurio alcanzará los 19°C, proporcionando un ambiente suave en las horas centrales del día a pesar de la falta de sol.

• Mínimas: No bajarán de los 16°C, lo que mantendrá una sensación térmica relativamente templada durante la noche debido a la alta humedad y la nubosidad.