La gasolina y el diésel encadenan una nueva jornada de subidas en España, con el litro de sin plomo 95 alcanzando los 1,671 euros y el gasóleo A situándose en 1,789 euros, pese a la contención en los mercados internacionales del crudo.

La inestabilidad continúa siendo la nota predominante en el sector de los hidrocarburos. Para este martes, 10 de marzo de 2026, los conductores españoles se encuentran con un incremento generalizado en las tarifas de las estaciones de servicio. El precio medio de la gasolina sin plomo 95 se fija hoy en 1,671 euros por litro, lo que supone un encarecimiento de 0,024 euros respecto a la jornada anterior. Por su parte, la sin plomo 98 asciende a 1,826 euros por litro.

El gasóleo también refleja esta tendencia alcista. El gasóleo A alcanza un precio medio de 1,789 euros por litro, experimentando un notable repunte de 0,054 euros en las últimas 24 horas. El gasóleo A+, por su parte, se eleva hasta los 1,883 euros. En cuanto a los combustibles alternativos, el autogás (GLP) se mantiene estable en 0,948 euros por litro, mientras que el gas natural comprimido (GNC) se sitúa en 1,297 euros.

Evolución de los mercados y el crudo

Esta tendencia al alza se produce en un contexto paradójico, dado que las declaraciones recientes del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificando la guerra en Oriente Próximo como «prácticamente terminada», han presionado los precios del crudo a la baja en los mercados financieros. El barril de referencia, tras haber rozado los 120 dólares durante la sesión, cerró este lunes por debajo de la barrera de los 90 dólares, cotizando actualmente en 87,8 dólares. Asimismo, el Texas West Intermediate (WTI) se sitúa en 88,250 dólares.

Comparativa de precios por operadoras

La política de precios varía significativamente según la marca del distribuidor. A continuación, se detalla el coste por litro en las principales estaciones de servicio:

Combustible Repsol Moeve Galp Shell BP Alcampo BonÀrea Ballenoil SP 95 1,659 € 1,623 € 1,597 € 1,572 € 1,576 € 1,495 € 1,467 € 1,579 € SP 98 1,792 € 1,728 € 1,729 € 1,712 € 1,718 € 1,633 € 1,625 € N.D Diésel A 1,769 € 1,695 € 1,653 € 1,630 € 1,621 € 1,576 € 1,579 € 1,678 €

Mapa de gasolineras más económicas por provincias

Ante esta escalada, optimizar el gasto en combustible resulta esencial. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) facilita el seguimiento de los precios en tiempo real. A continuación, se detallan las opciones más económicas identificadas por provincia:

Albacete: Higueruela (Baltasar Gonzalez Saez), 1,369 €/L (Gasolina 95).

Higueruela (Baltasar Gonzalez Saez), 1,369 €/L (Gasolina 95). Alicante: Alcampo (Alicante), 1,469 €/L (Gasolina 95).

Alcampo (Alicante), 1,469 €/L (Gasolina 95). Almería: Ejido (Gasoleos Sotomontes), 1,365 €/L (Gasolina 95).

Ejido (Gasoleos Sotomontes), 1,365 €/L (Gasolina 95). Álava: Vitoria-Gasteiz (Transaraba), 1,290 €/L (Diésel A).

Vitoria-Gasteiz (Transaraba), 1,290 €/L (Diésel A). Asturias: Gijón (Transportes Setrali), 1,197 €/L (Diésel A).

Gijón (Transportes Setrali), 1,197 €/L (Diésel A). Badajoz: Almendralejo (Noroil), 1,320 €/L (Gasolina 95).

Almendralejo (Noroil), 1,320 €/L (Gasolina 95). Baleares: Palma (Set&Go), 1,529 €/L (Gasolina 95).

Palma (Set&Go), 1,529 €/L (Gasolina 95). Barcelona: Hospitalet de Llobregat (Carrilet), 1,249 €/L (Diésel A).

Hospitalet de Llobregat (Carrilet), 1,249 €/L (Diésel A). Bizkaia: Valle de Trápaga (686 TLP), 1,230 €/L (Diésel A).

Valle de Trápaga (686 TLP), 1,230 €/L (Diésel A). Burgos: Miranda de Ebro (Plenergy), 1,489 €/L (Gasolina 95).

Miranda de Ebro (Plenergy), 1,489 €/L (Gasolina 95). Cantabria: Santander (Radio Taxi), 1,338 €/L (Diésel A).

Santander (Radio Taxi), 1,338 €/L (Diésel A). Castellón: Ribesalbes (Andrasoil), 1,359 €/L (Diésel A).

Ribesalbes (Andrasoil), 1,359 €/L (Diésel A). Ceuta: Cepsa (Avenida Martínez Catena), 1,474 €/L (Gasolina 95).

Cepsa (Avenida Martínez Catena), 1,474 €/L (Gasolina 95). Ciudad Real: Terrinches (Sto. Domingo de Guzmán), 1,336 €/L (Gasolina 95).

Terrinches (Sto. Domingo de Guzmán), 1,336 €/L (Gasolina 95). A Coruña: Paderne (El Plantel), 1,520 €/L (Gasolina 95).

Paderne (El Plantel), 1,520 €/L (Gasolina 95). Cuenca: San Clemente (Sanclementina), 1,275 €/L (Diésel A).

San Clemente (Sanclementina), 1,275 €/L (Diésel A). Cáceres: Talayuela (Repsol), 1,499 €/L (Diésel A).

Talayuela (Repsol), 1,499 €/L (Diésel A). Cádiz: San Roque (Euconsa-Selpe), 1,316 €/L (Diésel A).

San Roque (Euconsa-Selpe), 1,316 €/L (Diésel A). Córdoba: Córdoba (Cotranco), 1,179 €/L (Diésel A).

Córdoba (Cotranco), 1,179 €/L (Diésel A). Gipuzkoa: Oiartzun (Bideko Aterpe), 1,499 €/L (Gasolina 95).

Oiartzun (Bideko Aterpe), 1,499 €/L (Gasolina 95). Girona: Figueres (Petrofigueres NF), 1,339 €/L (Diésel A).

Figueres (Petrofigueres NF), 1,339 €/L (Diésel A). Granada: Zafarraya (Tres Marías), 1,280 €/L (Diésel A).

Zafarraya (Tres Marías), 1,280 €/L (Diésel A). Guadalajara: Cabanillas del Campo (ATA), 1,280 €/L (Diésel A).

Cabanillas del Campo (ATA), 1,280 €/L (Diésel A). Huelva: Moguer (Grufesa), 1,224 €/L (Diésel A).

Moguer (Grufesa), 1,224 €/L (Diésel A). Huesca: Monzón (Autotransportes Monzón), 1,260 €/L (Diésel A).

Monzón (Autotransportes Monzón), 1,260 €/L (Diésel A). Jaén: Vilches (Vibatrans), 1,258 €/L (Diésel A).

Vilches (Vibatrans), 1,258 €/L (Diésel A). León: La Bañeza (Eroski), 1,529 €/L (Gasolina 95).

La Bañeza (Eroski), 1,529 €/L (Gasolina 95). Lleida: Bellcaire d’Urgell (Coop Bellcaire), 1,277 €/L (Diésel A).

Bellcaire d’Urgell (Coop Bellcaire), 1,277 €/L (Diésel A). Lugo: Lugo (Confort Auto), 1,509 €/L (Gasolina 95).

Lugo (Confort Auto), 1,509 €/L (Gasolina 95). Madrid: Alcalá de Henares (Galp), 1,439 €/L (Diésel A).

Alcalá de Henares (Galp), 1,439 €/L (Diésel A). Melilla: Melilla (Cepsa), 1,089 €/L (Diésel A).

Melilla (Cepsa), 1,089 €/L (Diésel A). Murcia: Murcia (Ute Estación de Murcia), 1,019 €/L (Diésel A).

Murcia (Ute Estación de Murcia), 1,019 €/L (Diésel A). Málaga: Cuevas del Becerro (S.C. Los Llanos), 1,349 €/L (Diésel A).

Cuevas del Becerro (S.C. Los Llanos), 1,349 €/L (Diésel A). Navarra: Berrioplano (Agrunatra), 1,325 €/L (Diésel A).

Berrioplano (Agrunatra), 1,325 €/L (Diésel A). Ourense: Ourense (Plenergy), 1,519 €/L (Gasolina 95).

Ourense (Plenergy), 1,519 €/L (Gasolina 95). Palencia: Palencia (Avia), 1,549 €/L (Gasolina 95).

Palencia (Avia), 1,549 €/L (Gasolina 95). Las Palmas: Las Palmas de Gran Canaria (Petroprix), 1,039 €/L (Gasolina 95).

Las Palmas de Gran Canaria (Petroprix), 1,039 €/L (Gasolina 95). Pontevedra: Vilagarcía de Arousa (Supeco), 1,509 €/L (Gasolina 95).

Vilagarcía de Arousa (Supeco), 1,509 €/L (Gasolina 95). La Rioja: Huércanos (Bodega San Pedro), 1,360 €/L (Diésel A).

Huércanos (Bodega San Pedro), 1,360 €/L (Diésel A). Salamanca: Peñaranda de Bracamonte (Monte La Reina), 1,506 €/L (Gasolina 95).

Peñaranda de Bracamonte (Monte La Reina), 1,506 €/L (Gasolina 95). Santa Cruz de Tenerife: Santa Cruz (TGAS), 0,980 €/L (Gasolina 95).

Santa Cruz (TGAS), 0,980 €/L (Gasolina 95). Segovia: Cuéllar (El Surtidor), 1,549 €/L (Gasolina 95).

Cuéllar (El Surtidor), 1,549 €/L (Gasolina 95). Sevilla: El Cuervo (Cotrel), 1,240 €/L (Diésel A).

El Cuervo (Cotrel), 1,240 €/L (Diésel A). Soria: Golmayo (Alcampo), 1,519 €/L (Gasolina 95).

Golmayo (Alcampo), 1,519 €/L (Gasolina 95). Tarragona: Amposta (Carburants Tosses), 1,306 €/L (Diésel A).

Amposta (Carburants Tosses), 1,306 €/L (Diésel A). Teruel: Teruel (Blanca), 1,288 €/L (Diésel A).

Teruel (Blanca), 1,288 €/L (Diésel A). Toledo: Menasalbas (Coop. Ntra. Sra. de la Salud), 1,275 €/L (Diésel A).

Menasalbas (Coop. Ntra. Sra. de la Salud), 1,275 €/L (Diésel A). Valencia: Utiel (Coop. Virgen de Loreto), 1,367 €/L (Diésel A).

Utiel (Coop. Virgen de Loreto), 1,367 €/L (Diésel A). Valladolid: Castroverde de Cerrato, 1,430 €/L (Diésel A).

Castroverde de Cerrato, 1,430 €/L (Diésel A). Zamora: Zamora (Moraoil), 1,578 €/L (Gasolina 95).

Zamora (Moraoil), 1,578 €/L (Gasolina 95). Zaragoza: Zaragoza (Aragonesa de Transportes), 1,245 €/L (Diésel A).

Zaragoza (Aragonesa de Transportes), 1,245 €/L (Diésel A). Ávila: Ávila (Alcampo), 1,539 €/L (Gasolina 95).

Los precios del combustible en Ceuta registran un descenso hasta los 1,294 euros por litro

Las estaciones de servicio de Cepsa en Ceuta ajustan sus tarifas a la baja este martes, situando el precio del carburante en 1,294 euros por litro en sus dos puntos de venta principales de la ciudad autónoma.

La red de estaciones de servicio en Ceuta ha experimentado un movimiento significativo en las últimas horas. Según la información actualizada para este martes, 10 de marzo de 2026, las dos gasolineras operadas por Cepsa en la ciudad han fijado el precio de venta al público en 1,294 euros por litro.

Este ajuste tarifario afecta a los establecimientos ubicados en dos puntos estratégicos de la geografía ceutí:

Avenida Martínez Catena, S/N: Situada frente a la playa del Chorrillo.

Situada frente a la playa del Chorrillo. Avenida González Tablas, S/N.

Esta bajada de precios supone una oportunidad para los usuarios ceutíes, al situar el coste del repostaje en unos niveles más competitivos dentro del contexto actual de volatilidad en los mercados de hidrocarburos. La disponibilidad de esta tarifa en ambas localizaciones facilita el acceso de los conductores a un precio uniforme en los puntos de servicio de la marca en la ciudad.