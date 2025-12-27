Un jugador en España ha ganado el bote del Euromillones de este viernes, 26 de diciembre, al acertar los cinco números y las dos estrellas del sorteo, obteniendo un premio de 54.026.007 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto ganador fue validado en el Despacho Receptor número 66.455, ubicado en el centro comercial Eroski del barrio Musakola, en Mondragón (Guipúzcoa). La combinación premiada estuvo formada por los números 22, 32, 48, 12 y 36, y las estrellas 3 y 4. La recaudación total del sorteo ascendió a 50.376.026,80 euros.

Además, en España también se registró un acertante de Segunda Categoría, con un boleto validado en la Administración de Loterías número 4 de León, en la calle Santa Clara, 2. Por otro lado, el boleto de El Millón con código WPX39992 fue validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, en Duque de Rivas, 2.

El próximo sorteo de Euromillones pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.