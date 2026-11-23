Los servicios de emergencia asistieron en el puerto herreño a 68 personas a bordo de la última embarcación, procedente de Saint-Louis, cerrando una jornada con 27 mujeres y 21 menores desembarcados.

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Un sexto cayuco con 68 personas a bordo —entre ellas dos mujeres— elevó a 362 el número total de migrantes asistidos este domingo en la isla de El Hierro tras arribar al puerto de La Restinga pasadas las 21:20 horas, auxiliado por la embarcación Salvamar Navia de Salvamento Marítimo, según informa la Agencia EFE.

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De acuerdo con los datos recabados por EFE, los ocupantes de esta sexta expedición procedían de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, y señalaron haber completado cinco días de travesía desde la localidad senegalesa de Saint-Louis. Con este desembarco, el balance del domingo en la isla canaria quedó fijado en seis embarcaciones y 362 personas atendidas, incluidos 27 mujeres y 21 menores.

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Un domingo escalonado de rescates y escoltas en La Restinga

La llegada nocturna se sumó a las cinco embarcaciones precarias que habían alcanzado el sur herreño a lo largo del día, en un operativo coordinado entre Salvamento Marítimo y la Guardia Civil tras una semana marcada por un menor ritmo de arribos respecto al pico registrado días atrás en la ruta canaria.

Entre las expediciones contabilizadas durante la jornada figuraron barcazas procedentes de puntos de la costa senegalesa como Mboro, Saint-Louis o Thiès, con ocupantes de distintos países de África subsahariana —entre ellos Senegal, Gambia, Guinea Conakry y Mali—, asistidos en el muelle de La Restinga por los dispositivos de emergencia desplegados en el puerto.