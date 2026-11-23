Marruecos recibirá el próximo 28 de noviembre a una delegación de la FIFA para inspeccionar las infraestructuras con las que aspira a organizar el Mundial 2030. La visita, que recorrerá las seis ciudades marroquíes candidatas, tiene especial relevancia para Casablanca, que busca albergar la final del torneo.

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La delegación estará compuesta por inspectores y responsables de distintas áreas de la FIFA, encabezada por su presidente Gianni Infantino. Los enviados se reunirán con dirigentes marroquíes y responsables de las administraciones locales y nacionales para evaluar el estado de las obras y proyectos presentados por Marruecos.

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Casablanca y el estadio Hassan II

Casablanca es uno de los puntos clave de la visita, ya que allí se construye el estadio Hassan II, que aspira a convertirse en uno de los mayores recintos futbolísticos del mundo, con una capacidad prevista de 115.000 espectadores. Marruecos espera que este estadio albergue la final del campeonato, destacando su capacidad como una ventaja frente a las propuestas españolas.

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El Gobierno de Mohamed VI ha movilizado diversas instituciones públicas para acelerar las obras y mejorar las conexiones entre las ciudades candidatas. La Oficina Nacional de Ferrocarriles y la Oficina Nacional de Aeropuertos participan en los planes para ampliar la capacidad de transporte y facilitar los desplazamientos durante el torneo.

Comparación con España y Portugal

La inspección en Marruecos sigue a las visitas que los técnicos de la FIFA realizaron en Portugal y España. En España, revisaron el Santiago Bernabéu, el Metropolitano, así como instalaciones en Zaragoza, Barcelona, Bilbao y San Sebastián. En Portugal, la delegación examinó los estadios de Lisboa y Oporto. Estas visitas permiten a cada país presentar sus argumentos ante la FIFA antes de la selección definitiva de sedes.

La Federación Española de Fútbol observa con atención el despliegue marroquí, preocupada por la posibilidad de que Marruecos arrebate la final a España. La operación marroquí, encabezada por el presidente de la Federación Marroquí, Fouzi Lekjaa, y el embajador de Rabat en Estados Unidos, Youssef Amrani, busca reforzar la posición de Casablanca como sede de la final.

Decisión final de la FIFA

La decisión sobre la sede de la final no se resolverá mediante una votación de las federaciones nacionales. La designación corresponde a los órganos de la FIFA, bajo la influencia directa de su presidente, Gianni Infantino, quien mantiene una relación estrecha con Lekjaa. Marruecos considera que ha ganado terreno y ha convertido la construcción del estadio Hassan II en una de sus principales bazas para convencer al organismo internacional.