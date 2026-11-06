MADRID — Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un operativo que incluye el registro de la sede de la organización ultraderechista Núcleo Nacional y la ejecución de varias detenciones en el marco de una investigación judicializada. Las actuaciones policiales responden a los altercados e incidentes violentos protagonizados por miembros del grupo.

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Una investigación judicial por altercados previos

El operativo, coordinado por las unidades de información y seguridad ciudadana de la Policía, se sustenta en diligencias abiertas a raíz de los hechos ocurridos meses atrás en localidades como Gijón:

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Registros y arrestos simultáneos: La intervención ha comportado la entrada en dependencias vinculadas a la formación radical —cuyo entorno jurídico está registrado como partido bajo la denominación Noviembre Nacional— y la localización de varios sospechosos vinculados a los disturbios investigados.

La intervención ha comportado la entrada en dependencias vinculadas a la formación radical —cuyo entorno jurídico está registrado como partido bajo la denominación Noviembre Nacional— y la localización de varios sospechosos vinculados a los disturbios investigados. Foco en el extremismo violento: Las pesquisas judiciales buscan esclarecer la presunta implicación de los arrestados en delitos de odio, desórdenes públicos graves y agresiones perpetradas durante movilizaciones y convocatorias públicas del grupo ultra.

Próximas actuaciones judiciales

Los detenidos han sido trasladados a dependencias policiales para la confección del atestado y su posterior puesta a disposición judicial, mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones a medida que se analice el material intervenido durante los registros.

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