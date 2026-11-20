Vox Ceuta ha manifestado su descontento con el Partido Popular por la falta de defensa de los intereses de Ceuta durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

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Según la agrupación política, el proyecto de ampliación del espigón fue «metido en un cajón» para no generar tensiones con Marruecos. Vox condena esta actitud y critica el bipartidismo por no estar dispuesto a defender Ceuta.

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