Bilal Lahcen participa en el programa ‘Hoy por Hoy’ Ceuta de Cadena SER en un segmento titulado ‘En movimiento’. Durante su intervención, ofrece una reflexión sobre las visitas que realizan los partidos de implantación nacional a las barriadas de Ceuta durante las campañas electorales.

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En su análisis, Lahcen aborda cómo estas visitas impactan en la dinámica política local y la percepción ciudadana de los partidos a nivel nacional. La reflexión fue compartida a través de un reel en la página oficial de la emisora en Facebook.

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