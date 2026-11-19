El candidato al Congreso por el PP defiende la bajada de impuestos alegando que los españoles «pagamos mucho en impuestos y tenemos muy poca calidad en los servicios».

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MDyC critica a la responsable de Hacienda de Ceuta por no actuar en las peticiones de reducción de tributos locales y la falta de construcción de viviendas en la legislatura actual.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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