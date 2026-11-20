Rafael Martínez-Peñalver, candidato al Congreso, ha criticado las recientes declaraciones del Gobierno socialista sobre la situación en Ceuta.

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Martínez-Peñalver cuestiona las cifras ofrecidas por Pedro Sánchez y el mando único, destacando que el ministro Ángel Víctor Torres afirmó que no hay personas durmiendo en las calles, mientras él mismo ha visto cinco esta mañana.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.