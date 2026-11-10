El MDyC Ceuta ha manifestado su respeto y condolencias guardando un minuto de silencio por el agente de la Policía Nacional fallecido en Oviedo. En su comunicado, han expresado su más sentido pésame a los seres queridos del agente.

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Asimismo, el MDyC Ceuta ha deseado una pronta recuperación al compañero que ha resultado gravemente herido en el mismo suceso. La acción de guardar un minuto de silencio refleja el respeto y solidaridad ante esta lamentable pérdida.

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