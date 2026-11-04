El presidente de Estados Unidos reconoce el varapalo electoral de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, aunque intenta esquivar la responsabilidad directa pese a su intensa implicación en la campaña.

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WASHINGTON.— Tras confirmarse el rotundo avance del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms), el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reconocido públicamente la derrota de su formación. Con una mezcla de desconcierto y autocrítica contenida, el mandatario admitió ante los medios su sorpresa ante el revés electoral: «Bueno, estoy un poco sorprendido. Pensé que lo haríamos mejor».

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A pesar de haber protagonizado una intensa campaña recorriendo numerosos estados e intentando convertir los comicios en un refrendo directo a su administración, el jefe de la Casa Blanca ha tratado de matizar el alcance de su responsabilidad en la debacle republicana. No obstante, los resultados han dejado al partido sin el control de las cámaras legislativas, dibujando un escenario parlamentario muy adverso para la segunda mitad de su mandato.

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Frente a este nuevo equilibrio de poder en Washington, Trump ha manifestado su disposición a abrir vías de diálogo institucional con la oposición, si bien el panorama político augura una etapa de máxima confrontación entre el poder ejecutivo y una mayoría demócrata envalentonada en el Capitolio.