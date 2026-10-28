El Elche – Valencia se juega el domingo 1 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Elche – Valencia

Elche – Valencia Competición: LaLiga, jornada 11

LaLiga, jornada 11 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)

Elche y Valencia se enfrentan en la jornada 11 de LaLiga en el Estadio Manuel Martínez Valero. Elche ocupa la 15ª posición con 10 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 14 goles y recibido 17. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Valencia se encuentra en una situación complicada, en la 19ª posición con 6 puntos, 7 goles a favor y 17 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Valencia ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Elche: 15º con 10 puntos en 10 partidos (14 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-E-V-D)

Valencia: 19º con 6 puntos en 10 partidos (7 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-E-D-V)

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