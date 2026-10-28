El FC Levante Badalona W – Barcelona W se juega el domingo 1 de noviembre a las 12:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: FC Levante Badalona W – Barcelona W

FC Levante Badalona W – Barcelona W Competición: Liga F, jornada 9

Liga F, jornada 9 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 12:30 (hora peninsular)

12:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadi Municipal de Badalona (Badalona)

El FC Levante Badalona W se enfrenta al Barcelona W en la jornada 9 de la Liga F, en un encuentro que se disputará en el Estadi Municipal de Badalona. El equipo local ocupa la 14ª posición con 8 puntos en 8 partidos, habiendo anotado 9 goles y recibido 13. En sus últimos cinco encuentros, el Levante Badalona ha cosechado 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Por su parte, el Barcelona W lidera la clasificación con 21 puntos, gracias a 32 goles a favor y solo 4 en contra, y llega al partido con una racha de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

FC Levante Badalona W: 14º con 8 puntos en 8 partidos (9 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-E-D-E)

Barcelona W: 1º con 21 puntos en 8 partidos (32 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V-V)

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