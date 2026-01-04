El Real Madrid y el Real Betis se enfrentan hoy domingo 4 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu en un partido correspondiente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro supone el regreso de la competición liguera tras el parón navideño y se presenta como una cita clave para ambos equipos.

El conjunto blanco busca comenzar el año con una victoria ante su afición para seguir en la lucha por el liderato, mientras que el Betis llega con el objetivo de sumar puntos en un estadio siempre exigente y mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

Horario del partido

El encuentro entre Real Madrid y Betis se disputará a las 16:15 horas (hora peninsular española).

Dónde ver el Real Madrid – Betis

El partido podrá verse en directo por televisión en España a través de DAZN, disponible tanto en su plataforma digital como en operadores que integran este canal en su oferta. Además, el encuentro también podrá seguirse mediante las aplicaciones oficiales de los servicios de retransmisión deportiva.

En Latinoamérica, el duelo será emitido por ESPN y plataformas de streaming asociadas, mientras que en Estados Unidos podrá verse a través de ESPN Deportes.