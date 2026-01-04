La AD Ceuta da la bienvenida a 2026 cargada de confianza tras cerrar un 2025 histórico, mientras que el FC Andorra llega en clara línea ascendente después de firmar dos victorias consecutivas que le permitieron alejarse del descenso y consolidar a Carles Manso como entrenador del primer equipo. El duelo entre dos recién ascendidos promete un gran ambiente en el estadio Alfonso Murube.

El conjunto caballa atraviesa un momento dulce que ha generado una gran expectación entre su afición. A ello se suma la posible presencia en Ceuta de Gerard Piqué, propietario del club andorrano, habitual acompañante del equipo del Principado en sus desplazamientos. Ambos clubes cuentan además con un antecedente histórico en Segunda B, cuando el antiguo AD Ceuta se enfrentó al Andorra el 10 de enero de 1982 con victoria visitante por 1-2.

José Juan Romero, técnico del Ceuta, reconoce que no esperaba alcanzar los 29 puntos a estas alturas del campeonato, aunque insiste en mantener un discurso prudente y alejado de la euforia. El entrenador no podrá sentarse en el banquillo al cumplir su segundo partido de sanción tras la expulsión sufrida ante el Burgos, por lo que su segundo, Antonio José Poveda, dirigirá al equipo.

En el apartado de bajas, el Ceuta no contará con Rubén Díez, sancionado por acumulación de tarjetas, ni con Marcos Fernández, que sigue recuperándose de molestias físicas. Cristian Rodríguez se perfila como alternativa para ocupar el hueco en el once inicial. Además, no se descarta la inclusión en la convocatoria del joven delantero Marc Domènech, llegado cedido desde el Mallorca, en un mercado invernal en el que el club ceutí prevé nuevos movimientos.

Por su parte, el Andorra afronta el regreso de la competición con una sonrisa tras cerrar el año con triunfos ante Valladolid y Deportivo, resultados que pusieron fin a una racha de diez jornadas sin ganar y alejaron los fantasmas del descenso. El encuentro ante el Ceuta será el primero de Carles Manso ya como entrenador oficial, un reconocimiento a su trabajo y a los resultados obtenidos.

El conjunto tricolor llegará al Alfonso Murube con la intención de seguir escalando posiciones, fiel a su estilo basado en la posesión del balón. Destaca la solidez defensiva mostrada recientemente, con especial mención al portero Yaako, cedido por el Barcelona, que acumula dos porterías a cero consecutivas.

En cuanto a las ausencias, el Andorra no podrá contar con Gael Alonso por sanción, ni con Merquelanz por lesión, mientras que Owono no regresará hasta la próxima semana tras su participación en la Copa de África. El club del Principado afronta 2026 como un año clave para consolidarse en la categoría de plata.