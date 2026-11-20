Ceuta, 20 de noviembre de 2026. — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mantener un cara a cara o debate en la ciudad si finalmente acude a ella durante la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha recogido El Pueblo de Ceuta a partir de las intervenciones del dirigente ceutí.

Lee tambien: Juan Vivas recibe a Isabel Díaz Ayuso en Ceuta

Vivas reiteró este ofrecimiento en distintas apariciones mediáticas —incluida su participación en el espacio Metafuturo de Atresmedia y entrevistas periodísticas—, planteando un intercambio directo para formular preguntas que considera aún sin respuesta sobre la gestión de la crisis fronteriza iniciada a finales de julio y sus consecuencias cuatro meses después.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Críticas a la gestión de la crisis y a los tiempos de reacción

En sus declaraciones, el presidente de Ceuta ha reprochado a Sánchez que se marchara de vacaciones durante el episodio de entrada masiva —afirmando que «lo hizo de verdad» y que «no reaccionó hasta los 25 días»— y ha sostenido que la normalización de la ciudad no puede depender de la voluntad de quienes entraron de forma irregular, sino de la actuación del Estado y del cumplimiento de la ley.

Lee tambien: El PSOE replica a Vivas por los diputados expedientados: “Han sido expulsados por defender al PP, no a Ceuta”

Asimismo, Vivas ha expresado su preocupación por que la frontera terrestre de la Unión Europea en África siga dependiendo de Marruecos y por la permanencia de miles de personas sin retornar, defendiendo que un eventual Ejecutivo encabezado por Alberto Núñez Feijóo situaría a Ceuta como prioridad en el Consejo de Ministros.

Referencia a Puigdemont y contexto del debate político

Consultado también sobre el protagonismo político del expresidente catalán Carles Puigdemont en entrevistas recientes, Vivas atribuyó ese peso mediático y político a las decisiones y al margen de tolerancia del PSOE de Pedro Sánchez.

El emplazamiento de Vivas se produce en plena campaña del 29N, en un escenario en el que Ceuta y la política migratoria y exterior hacia Marruecos han centrado parte del choque entre Sánchez y Feijóo en los debates electorales de esta semana.