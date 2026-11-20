KIEV / MADRID, 20 de noviembre de 2026. — Rusia ha llevado a cabo durante la madrugada de este viernes un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev y otras zonas de Ucrania, cumpliendo así la advertencia de represalia anunciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, tras los recientes golpes ucranianos contra el puente de Crimea.

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El bombardeo ha dejado víctimas mortales y heridos en la capital ucraniana y ha causado daños en tres puentes de Kiev, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, en su canal de Telegram. Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso señaló que la ofensiva nocturna también alcanzó instalaciones portuarias en la región de Odesa y embarcaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas ucranianas.

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El detonante: tres ataques ucranianos al puente de Crimea en una semana

La escalada se produce apenas días después de que Ucrania lanzara tres ofensivas en una misma semana contra el puente de Kerch (o puente de Crimea), una infraestructura clave de unos 18-19 kilómetros inaugurada en 2018 que conecta la Rusia continental con la península anexionada:

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Daños estructurales y desplome: Uno de los ataques recientes provocó el colapso de una sección de la carretera y de un gran arco estructural hacia el mar, además de alcanzar la línea ferroviaria y obligar a suspender el tráfico en distintos momentos.

Uno de los ataques recientes provocó el colapso de una sección de la carretera y de un gran arco estructural hacia el mar, además de alcanzar la línea ferroviaria y obligar a suspender el tráfico en distintos momentos. Trabajos de reparación y rutas alternativas: Las autoridades rusas han puesto en marcha labores de restauración y han recurrido a rutas terrestres, ferris y conexiones ferroviarias para intentar mantener el suministro y el tránsito hacia Crimea.

La advertencia de Putin y el giro en las negociaciones

Tras su participación en la cumbre del APEC en Shenzhen (China), Putin advirtió de que la respuesta rusa a los ataques contra el puente de Crimea sería «mucho más dolorosa» que el daño infligido a esa infraestructura, a la que calificó de instalación civil.

El mandatario ruso también endureció su postura diplomática al afirmar que, tras lo sucedido en el puente, Moscú no negociará un eventual cese de los ataques contra infraestructuras energéticas, optando en su lugar por responder militarmente.