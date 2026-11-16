Las claves del análisis y la alerta social
- La agresión reciente como síntoma: El texto parte de un episodio reciente —la agresión denunciada por una vecina llamada Nadia tras una discusión en una parada de taxis, acompañada de descalificaciones xenófobas e islamófobas— para ilustrar cómo el foco de los conflictos está mutando hacia el señalamiento personal por motivos identitarios.
- Una cadena de incidentes acumulados: La columna recuerda otros episodios recientes que evidencian esta tensión social en la ciudad, como el ataque sufrido por la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras en el puerto y los daños en su vehículo, así como las agresiones y acosos verbales dirigidos contra periodistas, trabajadores y residentes simplemente por su religión o por el ejercicio de su labor profesional.
- El peligro de la normalización: El análisis advierte que las sociedades no se fracturan de golpe, sino que la intolerancia se normaliza de manera progresiva a través de una escalada que va desde el insulto verbal hasta la agresión física, desviando el malestar legítimo hacia los vecinos más cercanos en lugar de abordar las causas estructurales.
- Defensa del modelo ceutí: El artículo concluye reivindicando la convivencia imperfecta pero real que los ceutíes han construido durante décadas compartiendo calles, colegios y espacios cotidianos, y lanza una advertencia sobre el riesgo de perder esta seña de identidad si se permite que el odio y la búsqueda de chivos expiatorios ganen terreno.
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