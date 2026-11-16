Vox Ceuta ha compartido un mensaje de @redondo_pacheco en el que se critica al Partido Popular (PP) por sus estrategias políticas en Ceuta. @redondo_pacheco señala que las propuestas del PP apenas duran una semana y critica su recurso al «voto útil».

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Según el autor, estas estrategias buscan convencer a un electorado cansado de su relación con los socialistas. El mensaje apunta que votar por el PP se asemeja a «jugar a la ruleta rusa» con un desenlace previsible.

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Publicación original de @redondo_pacheco: ver en redes sociales.

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