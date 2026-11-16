El Partido Socialista de Ceuta atraviesa una profunda convulsión política e interna a raíz de las irregularidades detectadas en la contratación de dos personas para reforzar los equipos de campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. El conflicto ha estallado públicamente después de que el administrador del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Sebastián Guerrero, haya denunciado que dichas contrataciones se tramitaron a nombre del grupo institucional —y no de la formación política— sin su conocimiento previo, señalando a la presidenta de la gestora, Sandra López Cantero, como responsable de la orden, un extremo que esta última atribuye directamente a la dirección nacional en Ferraz.

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Las claves del escándalo y el cruce de reproches

El trasvase de costes al grupo institucional: Los documentos de alta laboral reflejan que el empleador formal es el Grupo Parlamentario Socialista, lo que apunta a que el coste de personal destinado a tareas estrictamente de campaña electoral habría recaído sobre los recursos públicos de la Ciudad Autónoma, generando sospechas sobre un uso irregular de fondos públicos.

Los documentos de alta laboral reflejan que el empleador formal es el Grupo Parlamentario Socialista, lo que apunta a que el coste de personal destinado a tareas estrictamente de campaña electoral habría recaído sobre los recursos públicos de la Ciudad Autónoma, generando sospechas sobre un uso irregular de fondos públicos. Acciones legales y quiebra de la confianza: Sebastián Guerrero ha anunciado que pondrá los hechos en conocimiento de los tribunales tras sentirse suplantado, desmarcándose por completo de una operación de la que no fue informado. Por su parte, la dirección de la gestora se defiende vinculando la decisión a directrices de Ferraz, sin aclarar los detalles sobre la selección y coordinación de los trabajadores.

Sebastián Guerrero ha anunciado que pondrá los hechos en conocimiento de los tribunales tras sentirse suplantado, desmarcándose por completo de una operación de la que no fue informado. Por su parte, la dirección de la gestora se defiende vinculando la decisión a directrices de Ferraz, sin aclarar los detalles sobre la selección y coordinación de los trabajadores. Acumulación de tensiones orgánicas: Esta polémica se suma a una serie de fricciones acumuladas en el seno del socialismo ceutí, marcado previamente por la gestión de la crisis fronteriza de julio y las discrepancias en la acción parlamentaria. Las tensiones internas han derivado recientemente en episodios de ruptura de disciplina de voto —como la división evidenciada durante el debate presupuestario en la Asamblea— y en cuestionamientos sobre los procedimientos aplicados en la confección de las listas electorales.

Ante este escenario de creciente contestación interna, diversos sectores de la formación exigen explicaciones detalladas a la dirección provisional y reclaman la convocatoria de un congreso extraordinario tras la cita con las urnas para recomponer el liderazgo del partido en la ciudad autónoma.