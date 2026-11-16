El Ministerio Fiscal ha introducido un giro significativo en el procedimiento judicial que investiga los sucesos de la crisis fronteriza de finales de julio. Durante las últimas comparecencias testificales celebradas en la Audiencia Nacional ante la magistrada María Tardón —en las que declararon diversos mandos policiales de la ciudad autónoma—, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que ha asumido directamente la representación del Ministerio Público en la causa, se refirió expresamente a los hechos empleando el término de «invasión de puertas abiertas».

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Las claves de la instrucción y el posicionamiento de la Fiscalía

Criterio fiscal frente al relato oficial: El uso de esta fórmula por parte del fiscal choca frontalmente con la postura oficial del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha evitado reiteradamente calificar de ese modo la avalancha migratoria registrada a finales de julio, en un intento de salvaguardar la interlocución y la actuación de las autoridades de Rabat durante aquellas 48 horas críticas.

El uso de esta fórmula por parte del fiscal choca frontalmente con la postura oficial del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha evitado reiteradamente calificar de ese modo la avalancha migratoria registrada a finales de julio, en un intento de salvaguardar la interlocución y la actuación de las autoridades de Rabat durante aquellas 48 horas críticas. El papel de las fuerzas marroquíes: Según reflejan los informes policiales incorporados a la causa y los testimonios recabados por la instrucción, la avalancha permitió la entrada irregular de decenas de miles de personas en territorio español bajo un escenario de manifiesta pasividad —cuando no de participación activa— por parte de los agentes marroquíes en la frontera.

Según reflejan los informes policiales incorporados a la causa y los testimonios recabados por la instrucción, la avalancha permitió la entrada irregular de decenas de miles de personas en territorio español bajo un escenario de manifiesta pasividad —cuando no de participación activa— por parte de los agentes marroquíes en la frontera. Avance de la causa judicial: Este posicionamiento de la Fiscalía se produce en pleno desarrollo de las diligencias instruidas por el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, las cuales investigan no solo los hechos acaecidos en el perímetro fronterizo, sino también las responsabilidades políticas y operativas, incluyendo la citación como investigado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

La utilización de este término por parte del representante del Ministerio Público endurece el marco jurídico bajo el cual se analiza la crisis migratoria, situándola en el centro del debate político y judicial mientras continúan las comparecencias de los mandos policiales y responsables institucionales implicados.

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