El delantero del Real Madrid y de la selección brasileña, Vinicius Junior, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido amistoso que la Canarinha disputará frente a Singapur. Durante su intervención, el atacante ha realizado un ejercicio de autocrítica sobre su rendimiento y los altibajos experimentados en este inicio de temporada, reconociendo abiertamente que tras el duro varapalo sufrido en el Mundial optó por priorizar el descanso y el tiempo con su entorno personal, lo que le llevó a reducir sus cargas de trabajo habituales.

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Vinicius explicó que el impacto emocional de la eliminación mundialista dejó huella en el combinado brasileño y en su propia planificación estival, un periodo marcado además por las especulaciones en torno a su renovación y la tensión institucional vivida en el club blanco. El jugador admitió haberse sentido abrumado por el volumen de informaciones y el interés de otros clubes durante el pasado verano, factores que influyeron en su puesta a punto inicial. No obstante, el extremo restó dramatismo a sus actuales registros goleadores recordando que la temporada es muy larga y que en pasadas campañas su rendimiento experimentó un crecimiento exponencial a partir del mes de diciembre, cuando alcanza los tramos más decisivos del curso.

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En su reflexión, el delantero brasileño reflexionó sobre la dificultad extrema de mantener una regularidad sobresaliente en la élite mundial, señalando que solo leyendas de la talla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han conseguido sostener esas cifras ininterrumpidamente a lo largo de los años. Con naturalidad, asumió sus fallos al incidir en su condición humana y en su juventud —con veintiséis años cumplidos—, recordando que compagina su exigente exigencia profesional con la necesidad de disfrutar de facetas de su vida personal. Asimismo, respaldó la labor del seleccionador Carlo Ancelotti, a quien agradeció su influencia decisiva en su carrera deportiva tanto en el club madridista como ahora en la etapa con la selección.

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