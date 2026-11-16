El futuro institucional del Sevilla FC vuelve a dar un giro de tuerca en los despacho del Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras el intento fallido y posterior ruptura de las negociaciones por parte de Sergio Ramos, otro viejo conocido de LaLiga y excompañero del camero en el Real Madrid se ha colado de lleno en la puja por el club hispalense: Gareth Bale.
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Según la información adelantada, el exfutbolista galés actúa como asesor de un fondo de inversión estadounidense —vinculado a la firma Juggernaut Capital Partners— interesado en hacerse con el control del paquete mayoritario de la entidad, una operación que podría alcanzar hasta el 85% de las acciones y que cuenta con la coordinación del banco de inversión Goldman Sachs.
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Una puja abierta en pleno proceso de reestructuración
El interés del fondo respaldado por Bale no es completamente nuevo, ya que se acercó a los accionistas sevillistas el pasado verano en cuanto se enfrió definitivamente la vía liderada por Sergio Ramos. Con el respaldo financiero y la supervisión de Goldman Sachs, el club nervionense maneja unos plazos orientados a recibir ofertas no vinculantes de cara a mediados de diciembre, con el objetivo de perfilar un grupo selecto de compradores y poder encarrilar o cerrar la operación en los primeros meses de 2027.
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No obstante, el fondo asesorado por el exjugador galés no está solo en la carrera. En la terna de candidatos también figuran:
- El capital extranjero: La firma HD Ventures, propiedad de los millonarios saudíes Mansoor y Haider Syed, quienes ya irrumpieron en el fútbol europeo adquiriendo un porcentaje significativo del Crystal Palace.
- La vía local: Los empresarios sevillanos Antonio Lappí y Fede Quintero, cuya propuesta se mantiene activa y sobre la mesa a la espera de acontecimientos.
Mientras el equipo intenta mantener la estabilidad en el plano deportivo, la planta noble del Sevilla afronta semanas clave para definir su estabilidad económica a largo plazo y encontrar un inversor definitivo que tome el relevo en la dirección del club.