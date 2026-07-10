El pelotón de la 113ª edición de la ronda francesa afronta una jornada llana de 175,1 kilómetros ideal para los velocistas tras el paso por los Pirineos.

La primera semana del Tour de Francia 2026 avanza hacia su conclusión con la disputa de la etapa 7 hoy, viernes 10 de julio. Tras un arranque que tuvo lugar hace casi una semana en Cataluña y que completó tres jornadas en territorio español antes de cruzar la frontera con Francia, los ciclistas continúan sumando kilómetros en su camino para completar los 3.320,7 kilómetros totales del recorrido oficial hasta la meta final en París. En una edición que presenta un diseño con cuatro etapas onduladas, dos contrarrelojes, siete llanas y ocho de montaña, los corredores se enfrentan en esta jornada a una de las oportunidades claras para los especialistas en el sprint, en una carrera que mantiene a Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar como los grandes favoritos para ocupar el escalón más alto del podio.

Horario de la jornada: ¿A qué hora empieza la etapa hoy?

La séptima etapa del Tour de Francia 2026 está programada para comenzar hoy, viernes 10 de julio, desde la localidad de Hagetmau. Los ciclistas iniciarán la marcha a las 13:15 horas (horario peninsular), momento en el que se dará la salida neutralizada a los participantes. Se prevé que esta jornada devuelva una relativa tranquilidad al pelotón tras los esfuerzos acumulados en los días previos. Según los cálculos de la organización de la carrera, la llegada de los ciclistas a la línea de meta, situada en la ciudad de Burdeos, se producirá en torno a las 17:13 horas (una hora menos en la comunidad autónoma de las Islas Canarias).

Recorrido y perfil: una oportunidad para los velocistas en Burdeos

El trazado de hoy servirá para que los deportistas consigan reponer fuerzas después del exigente paso por los Pirineos. El pelotón partirá de Hagetmau y deberá afrontar una distancia total de 175,1 kilómetros hasta alcanzar el destino final en Burdeos. Esta cita constituye la segunda etapa de perfil netamente llano de las siete contempladas en el calendario oficial de esta 113ª edición de la Grande Boucle.

Por sus características geográficas, el recorrido se presenta idóneo para el lucimiento de los velocistas del circuito, dado que la planicie domina el trayecto y la jornada no entraña grandes dificultades orográficas. La única dificultad puntuable del día será el ascenso al Cote de Béguey, una subida menor que cuenta con una extensión de 1,2 kilómetros y una pendiente media estimada en el 4,4%. Pese a la ausencia de grandes puertos de montaña, el pelotón deberá permanecer atento a las condiciones meteorológicas, ya que los vientos de costado podrían manifestarse y complicar el desarrollo fluido de la prueba.

Canales de televisión: Dónde ver la carrera en directo y online

Los aficionados al ciclismo disponen de distintas opciones para seguir en vivo el transcurso de la jornada. El medio de comunicación que cuenta con los derechos de televisión en exclusiva en España para la emisión íntegra de todo lo que acontezca en el Tour de Francia 2026 es Eurosport. Este operador de pago ofrecerá la cobertura completa de las etapas de principio a fin y en directo. Su señal podrá sintonizarse a través de las diferentes plataformas que integran su canal temático, como es el caso de Movistar+ o la plataforma de streaming HBO Max.

De manera simultánea, la televisión pública española participará en la cobertura del evento ciclista. RTVE emitirá diariamente los kilómetros finales de cada una de las pruebas a través de sus canales lineales principales, alternando la retransmisión entre La 1 y Teledeporte. Asimismo, ambos medios de comunicación disponen de sus respectivas aplicaciones tecnológicas para dispositivos móviles y entornos digitales, lo que permitirá a los usuarios seguir la carrera en streaming y en vivo de forma online durante la etapa 7 de hoy, viernes 10 de julio.