El tenista italiano y el jugador serbio se enfrentan en la Pista Central del All England Club este viernes 10 de julio en busca de una plaza para la gran final del torneo londinense.

Las semifinales del torneo de Wimbledon vuelven a reunir sobre la superficie de hierba a dos de los nombres más relevantes del panorama tenístico internacional: Jannik Sinner y Novak Djokovic. Este compromiso deportivo supondrá el segundo enfrentamiento en lo que va de año entre ambos jugadores, aconteciendo nuevamente en el marco de un torneo de Grand Slam tras el precedente registrado en el pasado Open de Australia. En aquella cita en tierras australianas, el tenista serbio logró imponerse al jugador italiano, por lo que el actual número uno del mundo dispone en esta ocasión de la oportunidad de tomarse la revancha deportiva sobre la pista londinense.

El historial de enfrentamientos directos entre ambos tenistas refleja un computo global de once ocasiones disputadas hasta la fecha, con un balance de seis triunfos favorables para Jannik Sinner. La secuencia que acumulaba el deportista transalpino de cinco victorias consecutivas ante su rival se vio truncada precisamente en el compromiso de Melbourne a principios de temporada. En lo que respecta a los precedentes sobre la hierba del All England Club, los contendientes ya midieron sus fuerzas hace un año con victoria para el actual número uno. Una circunstancia idéntica se produjo en la edición del año 2023, fecha del anterior duelo celebrado en las pistas de Wimbledon, donde Novak Djokovic también consiguió alzarse con la victoria definitiva.

Novak Djokovic afronta esta ronda de semifinales tras superar una exigente eliminatoria de cuartos de final frente a Felix Auger-Aliassime. Aquel partido se convirtió formalmente en el enfrentamiento de cuartos largos de mayor duración de la historia del torneo de Wimbledon, así como en el quinto duelo más longevo en el cómputo global de la competición de Londres. El choque requirió un tiempo total de juego de 5 horas y 15 minutos, resolviéndose finalmente con un marcador adverso y favorable en diferentes fases de 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4) y 7-6(4).

El encuentro de semifinales entre Jannik Sinner y Novak Djokovic se encuentra programado para disputarse hoy, viernes 10 de julio, en la Pista Central del recinto británico. El choque se desarrollará en el segundo turno de la jornada de competición, una vez concluya el enfrentamiento previo programado entre Arthur Fery y Alexander Zverev, el cual tiene fijado su inicio a las 14:30 horas en horario peninsular español. Por consiguiente, la previsión organizativa apunta a que el inicio del partido entre el italiano y el serbio no comenzará, como mínimo, hasta las 17:00 horas (hora peninsular de España). El seguimiento íntegro por televisión de este duelo de semifinales de Wimbledon 2026, así como el resto de los encuentros del torneo, se podrá realizar de forma exclusiva a través de las señales y los canales disponibles en la plataforma de Movistar+.