El torneo altera el orden natural de la programación y sitúa el partido del alemán y el británico en el primer turno de la jornada del viernes a las 14:30 horas.

El torneo de Wimbledon afronta este viernes la decisiva jornada de semifinales con una reestructuración en su orden de juego que ha modificado el orden natural de la programación. A pesar de que el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic concluyeron sus respectivos compromisos de cuartos de final el pasado martes, disponiendo así de dos días completos de recuperación y preparación, no serán los encargados de inaugurar la pista central. La organización del tercer Grand Slam de la temporada ha optado por priorizar los intereses comerciales por encima de las prácticas deportivas habituales, programando en el primer turno de las 14:30 horas el enfrentamiento entre el alemán Alexander Zverev y el británico Arthur Fery, quienes disputaron sus partidos de cuartos de final un día más tarde, el miércoles.

Alexander Zverev busca la final y el número dos mundial

El tenista alemán Alexander Zverev llega a esta cita en el mejor momento de su carrera sobre la superficie de hierba de Londres. A sus 29 años, el vigente campeón de Roland Garros ha conseguido derribar por fin la barrera de los octavos de final en el All England Club. El jugador teutón ha detallado que el éxito reciente en París ha sido un factor de ayuda fundamental, además de los pequeños cambios técnicos introducidos en su juego para adaptarlo a la superficie, tales como una posición más avanzada en el resto y una colocación general en la pista que está ofreciendo resultados notables.

El encuentro de este viernes guarda una alta trascendencia para el escalafón internacional. Alexander Zverev arrebatará el número dos del ranking mundial al español Carlos Alcaraz en caso de lograr el acceso a la que supondría su quinta final en un torneo de Grand Slam. Asimismo, el número uno del mundo volvería a entrar dentro de sus cálculos matemáticos si consigue dar continuidad a su actual progresión en el circuito.

Arthur Fery, el inesperado héroe local criado junto al All England Club

Al otro lado de la red se situará el británico Arthur Fery, la gran sorpresa del torneo. El joven tenista de 23 años, actual número 114 del mundo, compite en el cuadro principal gracias a una invitación concedida por la organización del evento. La trayectoria de Fery en el profesionalismo está prácticamente comenzando, después de haber completado tres temporadas formativas en la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos.

A pesar de haber nacido en Francia, país con el que mantiene estrechos vínculos debido a la presencia de sus padres, primos y amigos de la familia, el tenista ha dejado claro su sentimiento de pertenencia al jugar por Gran Bretaña. Fery competirá en un entorno plenamente conocido, ya que se crio en una vivienda situada a escasos minutos del propio All England Club, un factor que le otorga la condición de héroe local ante un público del que ya nota un respaldo absoluto.

El duelo inédito entre Zverev y Fery adquiere una relevancia inesperada que sirve de antesala para el partido estrella entre Sinner y Djokovic. Los precedentes de invitados que completan gestas en Wimbledon remiten al año 2001, fecha en la que el croata Goran Ivanisevic se proclamó campeón del torneo participando con una tarjeta de invitación de la organización (‘wild card’) cuando ocupaba el puesto número 125 del mundo, si bien el balcánico ya era una estrella consolidada en la recta final de su trayectoria deportiva.