Los votantes de la provincia petrolera apoyan de forma abrumadora permanecer en el país con el 77% de los votos, en un resultado que impulsa la unidad nacional promovida por el primer ministro Mark Carney tras una consulta que fijaba la hoja de ruta hacia una futura separación.

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Los votantes de la provincia canadiense de Alberta han respaldado de manera abrumadora su permanencia en Canadá en el referéndum celebrado en la región. Con más de un millón de sufragios contabilizados en los recuentos anticipados, el 77% de los electores se ha posicionado a favor de continuar integrados en la nación, frente al 23% que ha apoyado iniciar un proceso enfocado hacia la separación, según los datos no oficiales facilitados por Elecciones Alberta. El resultado supone un espaldarazo al impulso por la unidad nacional abanderado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un contexto internacional marcado por la guerra comercial y las amenazas de anexión formuladas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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La consulta desarrollada en la rica provincia petrolera no constituía un referéndum directo sobre la independencia inmediata. El objetivo de la votación era dirigir a Alberta hacia una futura consulta electoral para decidir sobre su desvinculación de Canadá. Los datos definitivos del escrutinio registraron retrasos debido a la apertura tardía de más de un centenar de colegios electorales, lo que obligó a prolongar el horario de votación durante la jornada del lunes.

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Apoyo a la unidad nacional tras la presión separatista

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, ha dado la bienvenida a los primeros resultados del escrutinio y ha valorado que los datos reflejan un amplio respaldo de la ciudadanía a la permanencia dentro del marco canadiense. «Los habitantes de Alberta han voted por un Alberta más fuerte en un Canadá unido», ha publicado Smith a través de sus redes sociales. La mandataria autonómica convocó la consulta electoral ante la presión ejercida por sectores separatistas integrados en su propia formación, el gobernante Partido Conservador Unido, a pesar de que ella misma se oponía a la independencia. Smith tiene previsto comparecer en la provincia para valorar los datos y abordar el futuro político de la región.

Por su parte, los colectivos contrarios a la segregación han celebrado el desenlace de las urnas. «Somos un país sólido que está unido de costa a costa a costa», ha manifestado Thomas Lukaszuk, ex viceprimer ministro de Alberta y líder de la campaña ‘Forever Canadian’, articulada contra la separación de la provincia.

Un bastión conservador con fuertes reservas petroleras

Alberta alberga las cuartas mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Se trata de un territorio caracterizado por su perfil vaquero y por ser un bastión conservador cuya cultura política ha mantenido históricamente más afinidad con el Oeste americano que con gran parte del territorio de Canadá. Aunque el distanciamiento respecto al Gobierno central de Ottawa es profundo en la zona, este malestar tradicional no se ha traducido en un respaldo generalizado hacia las tesis independentistas.