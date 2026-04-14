El tenista español inicia su camino en el Barcelona Open Banc Sabadell ante el finlandés Otto Virtanen con el objetivo de recuperar el trono y el número uno del mundo

Carlos Alcaraz regresa a la tierra batida del Real Club de Tenis Barcelona con una misión clara: reconquistar el Torneo Conde de Godó. Tras la amarga final del año pasado, donde cayó ante Holger Rune condicionado por problemas físicos, el murciano debuta este martes, 14 de abril, frente al finlandés Otto Virtanen. Este estreno no es un partido más para Alcaraz, ya que un triunfo final en el Barcelona Open Banc Sabadell le otorgaría los puntos necesarios para asaltar de nuevo el número uno del mundo.

Horario del Alcaraz-Virtanen: ¿A qué hora juega el español?

El debut de Carlos Alcaraz se producirá en el escenario principal del torneo, la Pista Rafa Nadal. El encuentro frente a Virtanen ha sido programado en el tercer turno de la pista central, lo que implica que el inicio del partido está previsto para no antes de las 16:00 horas (hora peninsular española).

Al tratarse de un tercer turno, el comienzo exacto dependerá de la duración de los dos enfrentamientos previos en la misma pista, aunque la organización ha fijado esa franja vespertina para el estreno del principal reclamo del cuadro masculino.

Televisión y dónde ver el partido en directo

Los aficionados al tenis tendrán diversas opciones para seguir el estreno de Alcaraz en Barcelona a través de la televisión y plataformas digitales, gracias a la amplia cobertura de los operadores con derechos:

• RTVE: El partido se emitirá en abierto a través de Teledeporte y podrá seguirse también en la plataforma digital RTVE Play.

• Movistar Plus+: El encuentro estará disponible en el dial 7 de la plataforma para sus abonados.

• Esport 3: En Cataluña, la retransmisión correrá a cargo de Esport 3 y su plataforma 3Cat.

El tenista de El Palmar inicia así su andadura en una superficie donde es el gran especialista, buscando dejar atrás las dudas de la edición anterior y consolidar su dominio en el circuito ATP ante el público español.