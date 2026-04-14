La selección de Sonia Bermúdez se mide a las «Lionesses» este martes, 14 de abril, con el liderato del grupo en juego y el regreso de figuras clave como Mapi León e Irene Paredes

La selección española femenina de fútbol afronta este martes, 14 de abril de 2026, una de las citas más exigentes de su calendario: el duelo frente a Inglaterra. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, supone la reedición de la final mundialista de 2023, donde España se coronó campeona con el histórico tanto de Olga Carmona. Sin embargo, el contexto es de máxima rivalidad, después de que el combinado británico se tomara la revancha en la final de la pasada Eurocopa 2025.

La lucha por el acceso directo al Mundial

Bajo las órdenes de Sonia Bermúdez, el conjunto nacional llega a este compromiso tras firmar un arranque impecable en su grupo, habiendo derrotado a Islandia (3-0) y a Ucrania (1-3). No obstante, Inglaterra lidera actualmente la tabla gracias a una mejor diferencia de goles frente a los mismos rivales. Dado que solo la primera plaza del grupo garantiza el acceso directo a la cita mundialista de Brasil sin pasar por el «playoff», este duelo en tierras inglesas se antoja determinante.

Para este choque de trenes, Bermúdez ha recuperado la columna vertebral del equipo. Tras probar nuevas piezas en las ventanas anteriores, regresan a la convocatoria referentes de la talla de Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León y Esther González. A pesar de las ausencias de Jenni Hermoso y Aitana Bonmatí, el bloque español mantiene una experiencia dilatada con figuras como Alexia Putellas, que suma ya 144 internacionalidades, o Mariona Caldentey, que alcanzó recientemente el centenar de partidos con «La Roja».

Novedades en la convocatoria

La lista de convocadas presenta movimientos significativos en la parcela defensiva, con las salidas de Martina Fernández y Sandra Villafañe para dar paso a la veteranía de la pareja de centrales del FC Barcelona. En el centro del campo, destaca la continuidad de la joven Clara Serrajordi y la posible aparición de Clara Pinedo, quien podría debutar con la absoluta. En ataque, la pólvora está asegurada con Edna Imade y Lucía Corrales, ambas goleadoras en la última ventana internacional.

Horario y dónde ver el Inglaterra – España hoy

El encuentro, calificado por la seleccionadora nacional como «uno de los mejores partidos que se pueden ver a nivel mundial», dará comienzo a las 20:00 horas. Los aficionados podrán seguir el choque de forma gratuita a través de los siguientes canales:

• Televisión: En directo por La 2 de TVE.

• Streaming: A través de la plataforma RTVE Play.

• Radio y Web: Seguimiento minuto a minuto en RNE y en el portal RTVE.es.