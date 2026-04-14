El Metropolitano decide este martes, 14 de abril, el pase a semifinales con la ventaja de dos goles de los rojiblancos frente a la fe de remontada del equipo de Flick

Llega el desenlace de la trilogía. Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan esta noche en el Estadio Metropolitano en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras el 0-2 cosechado por los pupilos del «Cholo» Simeone en la ida disputada en el Camp Nou, el conjunto madrileño tiene en su mano regresar a unas semifinales europeas casi una década después. Por su parte, el Barça de Hansi Flick, recién coronado campeón de Liga tras vencer al Espanyol, busca una remontada histórica que nunca ha logrado tras perder el primer encuentro en su feudo.

El Atlético, ante su semana más crítica

El conjunto rojiblanco encara siete días que pueden definir su historia reciente. Con la renta de los goles de Julián Alvarez y Sorloth en la ida, el Atlético cuenta además con el factor campo y el descanso de sus titulares, que no participaron en el último choque liguero ante el Sevilla. Sin embargo, Simeone afronta el duelo con bajas sensibles en defensa: Hancko es baja por lesión y Pubill se pierde la cita por sanción, lo que obligará a confiar el eje de la zaga a la pareja Le Normand-Lenglet.

La gran incógnita radica en la portería, donde Oblak ya está recuperado, aunque el gran nivel mostrado por Musso genera dudas en el once. En ataque, la dupla formada por Griezmann y Julián Alvarez será la encargada de intentar sentenciar una eliminatoria marcada por la polémica arbitral de la ida tras la expulsión de Cubarsí. El colegiado francés Clément Turpin será el encargado de impartir justicia hoy.

El Barça busca lo nunca visto

En la ciudad condal, la palabra «remontada» es el único mantra. El Barcelona llega con la moral por las nubes tras sentenciar el título liguero, pero con la estadística en contra: jamás ha avanzado de ronda en Europa tras perder el partido de ida en casa. La gran esperanza culé es Lamine Yamal, quien liderará un ataque mermado por la ausencia de Raphinha.

Flick duda entre dar entrada a Rashford o apostar por el talento nacional con Dani Olmo y Fermín López escoltando a Lewandowski. En la medular, Pedri es fijo y Gavi podría ser la novedad para dotar de intensidad a un equipo que necesita levantar dos goles de diferencia en uno de los estadios más complicados del continente.

Horario y dónde ver el Atlético – Barcelona en televisión

El encuentro comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Los aficionados podrán seguir el partido a través de las siguientes opciones:

• Televisión: En directo por M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar y 115 de Orange).

• Movistar Plus+: También disponible en el dial 7 de la plataforma.

• Online: A través de las aplicaciones oficiales de Movistar y Orange para dispositivos móviles.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Koke, Llorente; Giuliano, Griezmann, Lookman y Julián Alvarez.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Gerard Martín, Cancelo; Eric, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Olmo y Lewandowski.