El conjunto de Luis Enrique llega a Anfield con una ventaja de dos goles, mientras los pupilos de Arne Slot buscan la remontada en una reedición de la eliminatoria del curso pasado

El templo de Anfield se viste de gala este martes, 14 de abril de 2026, para decidir a uno de los semifinalistas de la UEFA Champions League. El Liverpool y el PSG se citan en un duelo de alto voltaje marcado por el 2-0 cosechado por los parisinos en el partido de ida. Aunque el equipo de Luis Enrique encarriló la eliminatoria, la sensación de no haber sentenciado ante la abundancia de ocasiones dejadas en París mantiene viva la esperanza de los «reds», que además buscan cobrarse la revancha tras la eliminación sufrida el año pasado ante este mismo rival.

El Liverpool de Slot apela al espíritu de Anfield

Los de Arne Slot llegan a este choque decisivo en una dinámica positiva tras vencer al Fulham en la Premier League (2-0), un resultado que ha reforzado las sensaciones del bloque inglés. Sin embargo, el técnico neerlandés deberá afrontar la remontada con bajas sensibles en su columna vertebral, ya que no podrá contar con su portero titular, Alisson, ni con Conor Bradley y el mediocentro Endo.

Pese a las ausencias, el Liverpool confía en la mística de su estadio para dar la vuelta a un resultado adverso ante un PSG que ya sufrió para eliminarles en los penaltis en la pasada edición. La consigna en el vestuario local es clara: evitar los errores defensivos que permitieron la ventaja gala y aprovechar el empuje de su afición desde el primer minuto.

Luis Enrique y la gestión de la ventaja

Por su parte, el Paris Saint-Germain atraviesa un momento dulce de la temporada, encadenando cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. El técnico asturiano ha logrado imprimir un sello de autoridad y verticalidad, aunque para la cita en Liverpool tendrá que reajustar su once ante las ausencias destacadas de Barcola y el internacional español Fabián Ruiz.

Luis Enrique, fiel a su estilo, no se prevé que especule con el resultado de la ida, buscando un gol que obligue al Liverpool a una gesta casi imposible. La gestión de las transiciones y el control del centro del campo serán las claves para evitar que el partido se convierta en el intercambio de golpes que tanto favorece a los británicos.

Horario y dónde ver el Liverpool – PSG por televisión

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes opciones televisivas:

• M+ Liga de Campeones 2: Disponible en el dial 61 de Movistar Plus+ y el dial 117 de Orange.

• M+ Liga de Campeones 2 HDR: Para una calidad de imagen superior.

• M+ Liga de Campeones 3: En el dial 62 de Movistar Plus+ y 118 de Orange, como parte de la cobertura multicanal.